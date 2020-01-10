《經濟通通訊社１０日專訊》長實集團（０１１１３）今日舉行周年晚宴，長和系創辦人兼
資深顧問李嘉誠現身時，主動走向傳媒並祝大家新年快樂，萬事如意，但謂「今日唔講嘢啦」，
未有回應記者提問便離開。
近年來長江屢被傳出從內地撤資，長和系主席李澤鉅回應指，集團從來無離開過內地市場，
談不上重回。問及澳門計劃成立證券交易所，長和系旗下港燈（０２６３８）計劃在澳門上市，
他回應指目前只處於初步開始階段，難言有何作為。（ｙｗ）
10/01/2020 18:41
李嘉誠現身長實晚宴，李澤鉅指集團從無離開內地市場
《經濟通通訊社１０日專訊》長實集團（０１１１３）今日舉行周年晚宴，長和系創辦人兼
資深顧問李嘉誠現身時，主動走向傳媒並祝大家新年快樂，萬事如意，但謂「今日唔講嘢啦」，
未有回應記者提問便離開。
近年來長江屢被傳出從內地撤資，長和系主席李澤鉅回應指，集團從來無離開過內地市場，
談不上重回。問及澳門計劃成立證券交易所，長和系旗下港燈（０２６３８）計劃在澳門上市，
他回應指目前只處於初步開始階段，難言有何作為。（ｙｗ）
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