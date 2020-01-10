《真知灼見－溫灼培》從伊朗事件分析黃金

《真知灼見》美國眾議院周四（９日）通過，阻止總統特朗普政府對伊朗採取進一步軍事行

動。不過，要成為法案仍有待參議院的通過才能有效對特朗普造成約束。而參議院主要是共和黨

控制，所以能否通過仍屬未知數。



一點必須理解，自特朗普政府上台後，他先單方面取消了伊朗核協議，並增強了對伊朗的經

濟制裁，例如全面禁止伊朗的原油出口。繼而再凍結伊朗高層官員在美國的資產。亦指控伊朗襲

擊在波斯灣區域的外國油輪。不過有關事件不單遭到伊朗否認，連西歐國家對伊朗有否襲擊外國

油輪也感到質疑。



至於伊朗在一系列事件中所作出的還擊，就只擊落了美國的無人機及扣留了英國的油輪。但

美國的無人機是在伊朗境內被擊落，而伊朗扣留英國油輪是為了交換英國早前扣留了的伊朗油輪

而已。至於今次美國對伊朗第二號人物作出「斬首」，伊朗的所謂「報復」行動，只是對美國兩

個位於伊拉克的基地射導彈。據了解，伊朗射的是舊式導彈速度較慢。由伊朗境內到達這兩個美

國軍事基地用上兩小時。有足夠時間給予美國雷達探測到及其軍人到防空洞避險。這解釋了為何

美軍無人死傷。而隨即伊朗外相表明伊朗大仇已報，不希望與美國開戰。



從上述一切事件反映出，伊朗每次行動均相當克制相當忍讓。相反，美國卻咄咄逼人。伊朗

的做法明顯取得到國際社會的同情。如美國現今真要對伊朗開戰，他將會失去道德高地，其歐洲

盟友也不一定會給予美國支持。所以如美國硬要開戰將是一個相當不明智做法。相反，如透過參

眾兩院通過法案，阻止特朗普政府對伊朗動武，這不失為是一個對特朗普政府的一個最佳下台階

。所以筆者有理由相信美國參議院雖由特朗普所屬的共和黨操控，但通過阻止特朗普對伊朗動武

的機會大。如事情真的如此發展，避險的黃金要保持在１５５０美元之上料將有困難。今早所見

，黃金大概仍在１５５０美元浮沉，主要是市場不敢肯定參議院的取向。就讓我們留意事情發展

吧！



最後值得留意，昨晚英國國會以３３０票贊成，２３１票反對，終於通過首相約翰遜的「脫

歐」方案。也是說英國將能順利於本月底的「脫歐」期限前正式「脫歐」。困擾了英國三年多的

「脫歐」問題終告一段落。不過往後英國要面對將是英國與歐盟的雙邊關稅問題。相信這問題亦

相當複雜。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

