  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2020 10:20

《真知灼見－溫灼培》從伊朗事件分析黃金

　　《真知灼見》美國眾議院周四（９日）通過，阻止總統特朗普政府對伊朗採取進一步軍事行
動。不過，要成為法案仍有待參議院的通過才能有效對特朗普造成約束。而參議院主要是共和黨
控制，所以能否通過仍屬未知數。
　
　　一點必須理解，自特朗普政府上台後，他先單方面取消了伊朗核協議，並增強了對伊朗的經
濟制裁，例如全面禁止伊朗的原油出口。繼而再凍結伊朗高層官員在美國的資產。亦指控伊朗襲
擊在波斯灣區域的外國油輪。不過有關事件不單遭到伊朗否認，連西歐國家對伊朗有否襲擊外國
油輪也感到質疑。
　
　　至於伊朗在一系列事件中所作出的還擊，就只擊落了美國的無人機及扣留了英國的油輪。但
美國的無人機是在伊朗境內被擊落，而伊朗扣留英國油輪是為了交換英國早前扣留了的伊朗油輪
而已。至於今次美國對伊朗第二號人物作出「斬首」，伊朗的所謂「報復」行動，只是對美國兩
個位於伊拉克的基地射導彈。據了解，伊朗射的是舊式導彈速度較慢。由伊朗境內到達這兩個美
國軍事基地用上兩小時。有足夠時間給予美國雷達探測到及其軍人到防空洞避險。這解釋了為何
美軍無人死傷。而隨即伊朗外相表明伊朗大仇已報，不希望與美國開戰。
　
　　從上述一切事件反映出，伊朗每次行動均相當克制相當忍讓。相反，美國卻咄咄逼人。伊朗
的做法明顯取得到國際社會的同情。如美國現今真要對伊朗開戰，他將會失去道德高地，其歐洲
盟友也不一定會給予美國支持。所以如美國硬要開戰將是一個相當不明智做法。相反，如透過參
眾兩院通過法案，阻止特朗普政府對伊朗動武，這不失為是一個對特朗普政府的一個最佳下台階
。所以筆者有理由相信美國參議院雖由特朗普所屬的共和黨操控，但通過阻止特朗普對伊朗動武
的機會大。如事情真的如此發展，避險的黃金要保持在１５５０美元之上料將有困難。今早所見
，黃金大概仍在１５５０美元浮沉，主要是市場不敢肯定參議院的取向。就讓我們留意事情發展
吧！
　
　　最後值得留意，昨晚英國國會以３３０票贊成，２３１票反對，終於通過首相約翰遜的「脫
歐」方案。也是說英國將能順利於本月底的「脫歐」期限前正式「脫歐」。困擾了英國三年多的
「脫歐」問題終告一段落。不過往後英國要面對將是英國與歐盟的雙邊關稅問題。相信這問題亦
相當複雜。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言10/01/2020
胡．說歷史：「城市花園」開賣遇《中英聯合聲明》 誠哥逼減價兩成求售
國際動態10/01/2020
哈里梅根「辭職」無知會 英女王震驚
樂天金匯09/01/2020
中東局勢持續緊張，金價會否繼續上揚？
FOCUS09/01/2020
【FOCUS】內地CPI意外持平 惟「貴貴豬」恐仍在趕路
生財有道09/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：吉利宜趁高沽售
國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金