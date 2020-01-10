《保險智衛－余栢堅》新里程．從新生出發

《保險智衛》上回談到人生中每一里程都需要特定的財務安排配合，在新的一年，你有新的

里程要展開嗎？在眾多人生里程中，最令人喜悅之一莫過於新生命的誕生。如果你剛為人父母，

隨喜悅而來的還有一份一輩子的關係和責任。俗語說「養兒一百歲，長憂九十九」，出生是生命

的開始，除了為子女生活上的一切費心，事事體貼周到之外，還要為他們計劃將來。有先見的父

母會選擇在財務上為孩子早作準備，以助孩子發展。



＊結合靈活儲蓄與全面保障＊



以一份結合儲蓄與人壽保障功能的儲蓄人壽保險計劃作教育儲備的好處是，為子女（即被保

人）提供人壽保障之餘，同時讓供款賺取一些保證及非保證回報，為他們的升學和前程造好財務

準備。

選擇儲蓄壽險計劃時可多留意比較各類專門為兒童預備教育儲備的計劃，譬如有些計劃讓投

保人於保障期內為子女轉換至新的終身壽險計劃，毋須驗身並保證受保；有些設固定供款期，例

如供款十年，然後在子女重要升學階段，如入讀大學時連續數年發放保證現金，投保人可選擇提

取該等現金以支援子女教育開支，或繼續存放在保單中滾存增值。

另外，市面上亦有兒童教育儲蓄壽險計劃能讓父母自訂保障及儲蓄比重：如著重保障功能的

可選擇增額保障類別，讓保障額隨戶口價值提升，不過用以提供保障的相關費用佔比較高，潛在

回報相對平衡保障低；若著重儲蓄的則可考慮平衡保障類別，用以提供保障的相關費用較低，儲

蓄的比例較高，從而提高潛在回報。有些計劃則提供彈性保費選擇，除基本計劃保費外，可增設

定期儲蓄保費及額外儲蓄保費，讓父母根據子女升學需要，自行調節儲蓄金額；有些計劃亦會額

外派發利息和獎賞，加速為戶口增值。

新的一年就為子女準備一個好開始，即使他們還小，父母仍可早作教育儲備安排，讓子女長

大後有更多選擇，可朝著自己的興趣和潛能發展，盡展他們對於生活的熱誠。

很快就要踏入鼠年，今年是「雙春閏月」的好年，相信不少人正積極籌備他們的人生大事。

對於準新人而言，婚禮開支及置業首期費用是率先要處理的財務項目，生兒育女又可以是數百萬

元的事，還有將來的退休生活．．．．人生中這麼多里程，該如何一一達成？下次和大家分享如

何利用一份保單輕鬆達成多個理想，還可同時惠及下一代。

《富衛香港及澳門首席精算師 余栢堅》

