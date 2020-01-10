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即市新聞

10/01/2020 14:12

《積金有道－劉家怡》年檢強積金投資，迎接更豐盛一年

　　《積金有道》踏入新一年大家都希望有一個好的開始，亦會訂立不少新目標。強積金是每個
僱員辛苦工作所得，相信大家也希望獲得更理想的回報，那麼各位就要趁一年之始積極檢視，力
求在２０２０年取得更豐碩成果，令未來的退休生活更添保障，以下有一些年檢建議供大家參考


＊整合帳戶方便管理＊

　　大多數打工仔也曾經歷過轉工，不少人投入新工作時往往會忽略整理原有的強積金帳戶，久
而久之個人帳戶數目便越積越多。截至去年９月底，強積金制度下登記人數約２８５萬人，但供
款帳戶達４２２萬個，個人帳戶數目更超過５７７萬個，可想而知市民擁有多個帳戶的情況十分
普遍，每人總會累積了數個強積金帳戶。
　　假如閣下也是擁有多個強積金帳戶的一群，定必經常收到不同強積金受託人發出的資訊。帳
戶數目愈多，相關文件便愈多，大家未必有心機逐一細閱。而且有需要因應市況作投資調配時，
也未必能及時重新配置所有帳戶，或會因而錯過避險或增值機會。我建議大家藉著新一年進行強
積金帳戶整合，提升管理效率，過程其實很簡單。成員可先選定心儀受託人及計劃，再向受託人
索取或在積金局網站下載整合個人帳戶的申請表，填妥表格並交回選定的受託人，便可一次過將
個人帳戶整合為一，管理強積金從此倍感輕鬆。

＊積極檢視基金投資表現＊

　　懂得化繁為簡，整合不同帳戶外，也要留心強積金的投資表現。過去我們進行的調查不時發
現，部分強積金成員疏於管理自己的強積金，甚至不清楚自己強積金的實際回報。投入新一年，
成員宜積極檢視自己的強積金，了解回報是否符合個人投資目標。積金局網站的「強積金基金平
台」，可助成員同時比對不同基金的表現及收費，方便大家在建立最貼合個人需要的組合前做足
「功課」。

＊按個人風險承受能力調整投資策略＊

　　在此還要提提大家，調整投資策略時謹記要配合個人實況，避免出現投資錯配。一般來說，
年輕打工仔因為風險承受能力較高，股票比重可較高，若將大部分甚至全部資產配置於保守類基
金，長遠而言回報便有機會大打折扣。又例如臨近退休人士，若覺得自己擁有豐富投資經驗，而
將大部分資產投放於風險較高的進取類基金，希望繼續贏取更多潛在回報，若市況突然逆轉可能
會得不償失，這些都是部分我們留意到的投資錯配情況。我建議大家在作任何投資決定前，應作
全盤考慮，認清目標，然後因應不同人生階段需要、風險承受能力作出合適的部署。
　　強積金是大家退休資產的重要組成部分，在新一年提高管理效率，爭取更理想回報，最終受
益的也是各位，大家可趁著新年假期，積極造好準備，迎接更豐盛的一年。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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