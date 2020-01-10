《積金有道－劉家怡》年檢強積金投資，迎接更豐盛一年

《積金有道》踏入新一年大家都希望有一個好的開始，亦會訂立不少新目標。強積金是每個

僱員辛苦工作所得，相信大家也希望獲得更理想的回報，那麼各位就要趁一年之始積極檢視，力

求在２０２０年取得更豐碩成果，令未來的退休生活更添保障，以下有一些年檢建議供大家參考

。



＊整合帳戶方便管理＊



大多數打工仔也曾經歷過轉工，不少人投入新工作時往往會忽略整理原有的強積金帳戶，久

而久之個人帳戶數目便越積越多。截至去年９月底，強積金制度下登記人數約２８５萬人，但供

款帳戶達４２２萬個，個人帳戶數目更超過５７７萬個，可想而知市民擁有多個帳戶的情況十分

普遍，每人總會累積了數個強積金帳戶。

假如閣下也是擁有多個強積金帳戶的一群，定必經常收到不同強積金受託人發出的資訊。帳

戶數目愈多，相關文件便愈多，大家未必有心機逐一細閱。而且有需要因應市況作投資調配時，

也未必能及時重新配置所有帳戶，或會因而錯過避險或增值機會。我建議大家藉著新一年進行強

積金帳戶整合，提升管理效率，過程其實很簡單。成員可先選定心儀受託人及計劃，再向受託人

索取或在積金局網站下載整合個人帳戶的申請表，填妥表格並交回選定的受託人，便可一次過將

個人帳戶整合為一，管理強積金從此倍感輕鬆。



＊積極檢視基金投資表現＊



懂得化繁為簡，整合不同帳戶外，也要留心強積金的投資表現。過去我們進行的調查不時發

現，部分強積金成員疏於管理自己的強積金，甚至不清楚自己強積金的實際回報。投入新一年，

成員宜積極檢視自己的強積金，了解回報是否符合個人投資目標。積金局網站的「強積金基金平

台」，可助成員同時比對不同基金的表現及收費，方便大家在建立最貼合個人需要的組合前做足

「功課」。



＊按個人風險承受能力調整投資策略＊



在此還要提提大家，調整投資策略時謹記要配合個人實況，避免出現投資錯配。一般來說，

年輕打工仔因為風險承受能力較高，股票比重可較高，若將大部分甚至全部資產配置於保守類基

金，長遠而言回報便有機會大打折扣。又例如臨近退休人士，若覺得自己擁有豐富投資經驗，而

將大部分資產投放於風險較高的進取類基金，希望繼續贏取更多潛在回報，若市況突然逆轉可能

會得不償失，這些都是部分我們留意到的投資錯配情況。我建議大家在作任何投資決定前，應作

全盤考慮，認清目標，然後因應不同人生階段需要、風險承受能力作出合適的部署。

強積金是大家退休資產的重要組成部分，在新一年提高管理效率，爭取更理想回報，最終受

益的也是各位，大家可趁著新年假期，積極造好準備，迎接更豐盛的一年。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

