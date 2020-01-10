市場憧憬下周中美成功簽貿議，港股升７７點再創近半年高千億成交

《經濟通通訊社１０日專訊》美國與伊朗表明雙方無意開戰，加上中國副總理劉鶴將於下周

赴華盛頓簽署首階段貿易協議，刺激隔晚（９日）美股三大指數均破頂。外圍帶動港股高開

１０４點報２８６６５，惟已是全日最高位。其後石油股及內房股見回吐，拖累港股倒跌，最低

見２８５０４點軟５６點。午後港股收復失地，騰訊（００７００）及銀行股反彈，市場憧憬下

周中美成功簽貿議，港股稍為倒升收市，報２８６３８漲７７點或０﹒２７％，主板成交

１０５２﹒７３億元增加約一成。國企指數報１１２６７，跌０﹒１２％或跌１３點。

然而，Ａ股走軟，上證綜合指數報３０９２，跌２點或跌０﹒０８％，成交２４１５﹒５６

億元人民幣。深證成分指數報１０８７９，跌１８點或跌０﹒１７％，成交３９８６﹒０１億元

人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）升２﹒２１％，報３９８﹒６元，為升幅最大恆指成

分股；友邦保險（０１２９９）升０﹒４７％，報８６元；匯豐控股（００００５）無升跌，報

５９﹒８５元；中國移動（００９４１）跌１％，報６４﹒２元；香港交易所（００３８８）升

０﹒０７％，報２７５元。



＊內房「抽水」潮惹憂慮，整個板塊普跌＊



內房股現「抽水」潮，有發債的，亦有配股，整板塊見獲利回吐。融創（０１９１８）公布

配股集資８０億元，全日跌４﹒３９％，報４４﹒６元；華潤置地（０１１０９）跌３﹒３８％

，報３７﹒１５元，為全日跌幅最大恆指成分股；中海外（００６８８）跌０﹒８３％，報

２９﹒７元；碧桂園（０２００７）跌０﹒９６％，報１２﹒３８元；萬科企業（０２２０２）

跌３﹒１３％，報３２﹒５元；旭輝（００８８４）增發１﹒６７億美元優先票據用作再融資，

全日股價跌２﹒４８％，報６﹒３元。

藥股走勢不一。藥明生物（０２２６９）控股股東ＷｕＸｉ Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ減持

６０８０萬股套現逾５８億元，股價急跌５﹒４３％，報９７﹒６元；麗珠醫藥（０１５１３）

料去年純利增最多兩成半，收市升３﹒６４％，報２８﹒４５元；翰森製藥（０３６９２）升

３﹒０８％，報２６﹒８元；三生製藥（０１５３０）跌６﹒１６％，報１１﹒２８元；金斯瑞

生物科技（０１５４８）升３﹒３１％，報１７﹒４６元。

新經濟股繼續見追捧。阿里巴巴（０９９８８）繼續破頂，升１﹒１１％，報２１８元，盤

中高見２１９元；閱文集團（００７７２）升２﹒１３％，報４０﹒８５元；易鑫集團

（０２８５８）升１﹒１６％，報１﹒７５元；美團點（０３６９０）升１﹒１１％，報

１０９﹒６元；同程藝龍（００７８０）升０﹒７５％，報１３﹒５元。



＊傳廉價版蘋果手機將發布，高偉升近８％＊



軟件股亦見炒風。金山軟件（０３８８８）升０﹒９８％，報２０﹒５５元；金蝶國際

（００２６８）升８﹒９５％，報８﹒６４元；中軟國際（００３５４）升２﹒１３％，報

４﹒７９元；恆騰網絡（００１３６）升２﹒５％，報０﹒１２３元；ＩＧＧ（００７９９）升

９﹒８８％，報６﹒５６元。

手機設備股受惠好消息普遍造好。舜宇光學科技（０２３８２）上月機鏡頭出貨量按年增六

成八，股價升０﹒７１％，報１４２元；天風證券料比亞迪電子（００２８５）今年加快實現業

績倍增，全日升３﹒０７％，報１７﹒４８元；傳廉價版蘋果手機３月發布，高偉電子

（０１４１５）升７﹒８３％，報２﹒３４元；富智康集團（０２０３８）升４﹒２９％，報

１﹒４６元；瑞聲科技（０２０１８）升０﹒２３％，報６６﹒５５元。

濠賭股普遍尾市抽升。銀河娛樂（０００２７）升１﹒９９％，報６１﹒４元；澳博控股

（００８８０）升１﹒７３％，報１０元；美高梅中國（０２２８２）升０﹒８９％，報

１３﹒５４元；金沙中國（０１９２８）升０﹒８１％，報４３﹒３５元；永利澳門

（０１１２８）升０﹒７５％，報２０﹒０５元。（ｋｓ）

