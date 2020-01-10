《神州經脈》觀望中美下周簽貿協，中東局勢緩和，滬指連升六周

《神州經脈》環球市場連續第二日回穩，滬綜指今早先高開０﹒２４％，報３１０２﹒２９

點，快速收復三千一關口，並升至３１０５﹒２３點頂位，惟三千一關遇強阻力，指數迅速回落

至三千一以下，窄幅上下跳動，午後表現亦無改善，總結全日跌０﹒０８％，收報

３０８６﹒８５點。滬綜指全周主題為攻破三千一，期間一度站穩陣腳，但因中東局勢不穩跌穿

，總結本周指數仍升０﹒２８％，為連續第六周上升。深成指全日同樣跌０﹒１７％，創業板指

跌０﹒４７％。

伊朗日前對駐伊拉克美軍發動一連串報復措施後，便再無大規模的軍事行動，而美國總統特

朗普在白宮表示，美方對伊朗的制裁已獲美國財政部批准，並將立即開始實施，拭目以待伊朗是

否願意談判。另外，被民主黨控制的眾議院通過議案，限制特朗普再對伊朗發動軍事行動，議長

佩洛西強調表決具確實作用。

觀望中美下周簽署首階段貿易協議，兩市全日成交６４０２億元（人民幣．下同），按日減

少９﹒４％，連續兩日顯著回落。



＊今日新聞精選＊



１﹒美國總統特朗普周四（９日）表示，中美快將開始就第二階段經貿協議進行談判，談判需要

一些時間，但可能等到１１月美國總統大選後再完成協議。



２﹒中美下周將舉行貿易協議簽字儀式，據《彭博社》引述知情人士透露，雖然第一階段協議的

文本細節未有流出，但企業高層或將參加簽字儀式以示支持。中國商務部沒有回應中美會否與貿

易協議一同簽署多項企業交易，僅表示雙方團隊保持密切聯繫。白宮亦表示仍在與中國敲定出席

簽字儀式的人員名單。



３﹒國務院今天上午在北京舉行國家科學技術獎勵大會。習近平、李克強、王滬寧、韓正等黨和

國家領導人出席大會並為獲獎代表頒獎。李克強代表黨中央、國務院在大會上講話。韓正主持大

會。２０１９年度國家科學技術獎共評選出２９６個項目和１２名科技專家。



４﹒針對群眾關心的武漢不明原因的病毒性肺炎患者的治療情況，醫療救治組專家、湖北省人民

醫院呼吸科教授胡克表示，大多數患者的病情都屬於輕到中度。經治療，患者的病情多可得到控

制，最初入院的患者中已有部分治愈出院。目前其他在院的患者大多數病情穩定。



５﹒外交部發言人耿爽今日宣布，經雙方商定，外交部副部長樂玉成將於１月１４日同日本外務

事務次官秋葉剛男在西安舉行第十五輪中日戰略對話。雙方將就雙邊關係和共同關心的國際地區

問題深入交換意見。



６﹒發改委表示，今後一段時間，包括春節以後，將繼續組織投放凍豬肉儲備，努力保障城鄉居

民基本消費需要。發改委價格司表示，自上月１２日，即冬至前１０天開始，組織投放凍豬肉儲

備，至今已投放六批，合計約１５萬噸，全國大多數省份及主要城市都結合當地市場形勢進行投

放。



７﹒新年伊始，中國地方債發行即進入高峰，穩增長政策發力。據《路透》統計顯示，截止今天

上午，１月已經發行結束以及即將發行的地方債達７０９８﹒２４億元，這一規模較去年１月全

月大增近七成。



８﹒據《路透社》報道，美國飛機租賃公司Ａｉｒ Ｌｅａｓｅ Ｃｏｒｐ首席執行官

（ＣＥＯ）Ｊｏｈｎ Ｐｌｕｅｇｅｒ於當地時間９日稱，由於來自中國的訂單大量減少，波音

公司可能會被逼將其７８７客機的產量削減至每月１０架。（ｃａ）

