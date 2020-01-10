《鍾之日記》騰訊挑戰四百，融創抽水添憂

《鍾之日記》１月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美伊戰火趨冷，民主黨控制的美國眾議院通過議案，限制總統特朗普再對伊朗發動軍事行動

，議長佩洛西強調表決具確實作用。香江魚缸今早高開１０４點報２８６６５，惟已是全日最高

位。其後石油股及內房股見回吐，拖累港股倒跌，最低見２８５０４點軟５６點。午後港股收復

失地，騰訊（００７００）及銀行股反彈，市場憧憬下周中美成功簽貿議，港股稍為倒升收市，

報２８６３８漲７７點或０﹒２７％，主板成交１０５２﹒７３億元增加約一成。

騰訊表現勇猛，收報３９８﹒６元，大升２﹒２％，最高見３９９﹒２元，挑戰４００元關

口，全日成交達百億元。野村發表報告指，騰訊小程序新功能可建立用戶購物信心，維持騰訊「

買入」投資評級，目標價為４３７港元。富瑞亦認為，微信小遊戲的商業化正有增長趨勢，去年

收入增長按年升３５％，並料今年及明年分別增長３８％及４０％。該行予騰訊「買入」投資評

級，目標價４５５﹒３元。



＊滬指全周拉鋸三千一＊



祖國股市今早先高開０﹒２４％，報３１０２﹒２９點，快速收復三千一關口，並升至

３１０５﹒２３點頂位，惟三千一關遇強阻力，指數迅速回落至三千一以下，窄幅上下跳動，午

後表現亦無改善，總結全日跌０﹒０８％，收報３０８６﹒８５點。滬綜指全周主題為攻破三千

一，期間一度站穩陣腳，但因中東局勢不穩跌穿，總結本周指數仍升０﹒２８％，為連續第六周

上升。

觀望中美下周簽署首階段貿易協議，兩市全日成交６４０２億元人民幣，按日減少９﹒％，

連續兩日顯著回落。



＊融創配股集８０億，抽水潮惹憂慮＊



融創中國（０１９１８）與摩根士丹利訂立配售協議，向不少於六名獨立專業、機構及或其

他投資者配售約１﹒８７億股新股，每股作價４２﹒８元，比上日收市價每股４６﹒６５元折讓

８﹒２５％折讓，配售所得款項總額約８０億元，淨額７９﹒５８億元。

去年６月，集團獲授權發行最多約８﹒８７億股新股份，佔當時已發行股份數目２０％，而

是次配售佔擴大後已發行股本約４﹒０３％，佔獲授權總數２１﹒０６％。至於集團主席兼執行

董事孫宏斌及其家族信託持有佔股本數量將由４７﹒２％降至４５﹒３％。

富瑞表示，融創中國配股行動符合預期，配股對融創可以進一步降低負債比率正面。不過，

市場對內房配股反應傾向負面，因市場憂慮會有更多房企配售集資。當中高負債比率及現金流緊

張的公司，以及去年第４季表現跑贏大市的內房股，例如世茂房地產（００８１３）、旭輝

（００８８４）、合景泰富（０１８１３）、中國奧園（０３８８３）等，股價受行業配股消息

的影響較大。

融創中國今日挫４﹒４％，報４４﹒６元；而市場憂慮內房股正掀起抽水潮，板塊普遍捱沽

，華潤置地（０１１０９）跌３﹒４％，萬科企業（０２２０２）跌３﹒１％，旭輝跌２﹒５％

，龍湖集團（００９６０）亦跌２﹒４％。



＊春運開啟帶動鐵鳥起飛，惟肺炎傳播風險成心頭大患＊



被稱為人類史上最大規模遷移行動、為期４０日的內地春運今日啟動，意味著春節行情開啟

，鐵路及航空公司迎來全年最繁忙的節點，

中資航空股今日普漲。東航（００６７０）漲３﹒４％，南航（０１０５５）升２﹒９％，

國航（００７５３）則升１％。

春節期間最受歡迎的消費品當屬白酒，無論送禮還是宴客都極受歡迎，所以白酒廠商都採取

策略迎接行情。瀘州老窖（深：０００５６８）旗下白酒品牌國窖１５７３，將從今日起開始停

貨漲價，每瓶漲價２０元人民幣；而茅台營銷公司則會向沃爾瑪中國投放１０萬瓶飛天茅台，茅

台營銷公司為貴州茅台（滬：６００５１９）母企茅台集團所成立的營銷公司。

但春運期間最令人擔憂的，莫過於武漢不明原因肺炎的狀況，儘管有專家指出病情可得到控

制不算太嚴重，但從目前案例來看病毒可人傳人的機會甚大。武漢市被成為為「九省通衢」，屬

於全國交通的重要節點，預計今年春運將有２４３９萬人途經武漢市，而漢口站更毗鄰「疫源」

華南海鮮批發市場，情況值得留意。交通運輸部總工程師汪洋則表示，當局在春運期間已安排部

署，將重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨運樞紐等地方的消毒、監測等

防範措施。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

