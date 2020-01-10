【行業報告】國泰君安：零售同店增長將受益於通脹上行

《經濟通通訊社１０日專訊》受惠豬肉價格回落，上月ＣＰＩ同比上升４﹒５％，小幅低於

一致預期的４﹒７％，漲幅與１１月一致。然而春節來臨，豬肉需求增長較快。根據農業農村部

數據顯示，中國豬肉價格在１２月下旬重回上升通道。由於２０１９年１月和２月豬肉價格較低

，國泰君安發表報告預計，２０２０年１月和２月豬肉價格對ＣＰＩ的影響將創下新的歷史記錄

。

報告指出，豬肉價格拐點預計將會在２０２０年下半年到來。關稅的排除將進一步增加中國

企業採購美國低價豬肉的數量，一定程度上緩解豬價上漲的壓力。好消息是２０１９年１２月後

，中國雞肉價格下降明顯，對於ＣＰＩ壓力有所減輕。

國泰君安預計，非食品價格保持穩定，但持續攀升的蛋白價格將成為ＣＰＩ上升的主要動力

。餐飲企業和肉製品企業盈利能力可能會受到肉類價格上升的影響，不過觀察到龍頭企業已經較

為順利地將漲價壓力傳導到了下游。

另外，食品價格的上漲對於超市的客單價有直接影響，在必需消費品需求相對穩定的情況下

，零售企業同店增長將充分受益於通脹上行。報告給予消費－零售行業的高鑫零售（０６８０８

）「收集」評級和１０﹒７６港元目標價。此外，給予消費－食品飲料行業的蒙牛乳業

（０２３１９）「收集」評級和３３﹒５港元目標價。（ｃａ）



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