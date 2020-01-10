  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2020 13:38

【行業報告】國泰君安：零售同店增長將受益於通脹上行

　　《經濟通通訊社１０日專訊》受惠豬肉價格回落，上月ＣＰＩ同比上升４﹒５％，小幅低於
一致預期的４﹒７％，漲幅與１１月一致。然而春節來臨，豬肉需求增長較快。根據農業農村部
數據顯示，中國豬肉價格在１２月下旬重回上升通道。由於２０１９年１月和２月豬肉價格較低
，國泰君安發表報告預計，２０２０年１月和２月豬肉價格對ＣＰＩ的影響將創下新的歷史記錄

　　報告指出，豬肉價格拐點預計將會在２０２０年下半年到來。關稅的排除將進一步增加中國
企業採購美國低價豬肉的數量，一定程度上緩解豬價上漲的壓力。好消息是２０１９年１２月後
，中國雞肉價格下降明顯，對於ＣＰＩ壓力有所減輕。
　　國泰君安預計，非食品價格保持穩定，但持續攀升的蛋白價格將成為ＣＰＩ上升的主要動力
。餐飲企業和肉製品企業盈利能力可能會受到肉類價格上升的影響，不過觀察到龍頭企業已經較
為順利地將漲價壓力傳導到了下游。
　　另外，食品價格的上漲對於超市的客單價有直接影響，在必需消費品需求相對穩定的情況下
，零售企業同店增長將充分受益於通脹上行。報告給予消費－零售行業的高鑫零售（０６８０８
）「收集」評級和１０﹒７６港元目標價。此外，給予消費－食品飲料行業的蒙牛乳業
（０２３１９）「收集」評級和３３﹒５港元目標價。（ｃａ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS10/01/2020
【FOCUS】京冷對簽字有玄機 中美技術脫勾難避?
生財有道10/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：首選舜宇惟瑞聲較值博
樓市「胡」言10/01/2020
胡．說歷史：「城市花園」開賣遇《中英聯合聲明》 誠哥逼減價兩成求售
國際動態10/01/2020
哈里梅根「辭職」無知會 英女王震驚
樂天金匯09/01/2020
中東局勢持續緊張，金價會否繼續上揚？
FOCUS09/01/2020
【FOCUS】內地CPI意外持平 惟「貴貴豬」恐仍在趕路
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金