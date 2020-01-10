【政策解讀】標普：中國放開油氣探採市場對三大油企影響有限

《經濟通通訊社１０日專訊》內地決定放開石油天然氣勘探開採市場，在中國境內注冊、淨

資產不低於３億元人民幣的內外資公司，均有資格按規定取得油氣礦業權。標普發表報告認為，

此舉將提升油氣上游市場的市場參與和競爭力度。不過，新規在未來２至３年內對中石油集團、

中石化集團和中海油集團的影響有限。原因在於，這三家國有大型油企在中國國內市場上佔據主

導地位，擁有國內多數油氣田面積的礦業權。

報告指出，長期而言，放開油氣上游市場將增加市場參與企業的數量，提高中國的油氣產量

。此舉與中國政府提升國內油氣產量的目標一致。目前，進口原油和天然氣在中國的油氣消費量

中分別佔到７０％和４０％，構成能源安全風險。２０１８年，中國政府要求上述三家國有油企

提高國內油氣勘探開採活動，以增強國家能源安全。



＊新規提升探礦活動，加速資產周轉＊



新規亦強化了油氣礦業權的市場流轉，以有效配置油氣資源。目前，國有油氣企業擁有多數

油氣田面積的礦業權，而且可能不會投資全數開採。新規規定，首次獲得探礦權可持有５年，此

後可再延續５年，不過申請延期時，要扣減２５％的面積。我們認為，這將提升探採企業的探礦

活動，並加速資產周轉。

標普預計，在規模擴大和競爭加劇的市場中，國有油氣企業仍將擁有多數油氣田面積的礦業

權。另外，如果國有油氣企業出讓油氣田面積，很可能也只是出讓探採前景黯淡的油氣田。因此

，對於新進企業而言，此類油氣田或許不具有足夠的吸引力。（ｗｌ）

