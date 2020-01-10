《神州縱橫－凌昆》新一年中國經濟前景欠佳

《神州縱橫》２０２０到來，展望中國經濟前景可謂烏雲密布。尤為值得注意者是，除了經

濟內部的因素外，由國內外非經濟因素帶來的影響或更為重要，甚至引起突變，其衝擊力不容忽

視。



＊須防經濟出現硬著陸＊



中國經濟已經歷了好幾年的軟著陸，到新一年累積的下行壓力不少，故在外圍欠佳的內外夾

擊下有可能出現硬著陸。值得注意者是一批結構性調整來源將不斷發揮影響，包括樓市及債負

（即槓桿度）過高，而車市、手機和部分「Ｎｅｔ＋」行業市場等均在調整中，填補空白的爆發

性增長期已過，隨之而來者是更注重質量及功能的激化競爭，產業洗牌企業瀕危正大規模出現。

但在短期看最關鍵者還是管治瓶頸，即中央政策失誤的問題。在最近為新年部署的經濟工作會議

中，當局仍死抱原來一套行之無效的策略，仍未察覺偏差及推行新管治思維。在此情況下不可能

期望經濟會好轉，甚至止瀉尋底亦有難度，「保六」將是難巨任務。

當信心出現危機將引發經濟決堤效應，出現硬著陸時神仙難救。何況國際形勢不佳的威脅正

日益嚴重。歐美方面經濟放緩並非最大危險，而是央行都在恢復並強化貨幣的寬政策，顯示對前

景信心不足預期偏弱。以美國聯儲局為例，除已逐步恢復減息買債等量寬措施外，近月還不斷向

貨幣市場大手注資以保短期流動性，實為另類量寬，反映市場正出現信用緊縮，令流動性陷阱作

用增強而量寬作用大降。



＊地緣政爭壓力上升＊



發達國不景新興陣營同樣不濟，與２００８金融海嘯時此消彼長的境況大異。中印等大國經

濟下滑，而眾多發展中國家更出現政局及社會不穩，南美情況大劣。因此世界可能正醞釀前所未

見的「完美風暴」，其衝擊將遠超金融海嘯，中國的開放政策及「一帶一路」自難免受創。外圍

環境差不單來自經濟問題，更嚴重者是來自地緣政治，特別是中美間的新冷戰。美國正在貿易、

金融、科技等多方面全力打壓中國，同時還在外交軍事等其他方面拉攏盟友圍堵中國。歐洲與日

本雖在經貿上亦與美國有矛盾，但在者如人權、政制及軍事上均與美國有共同的抗華需要，故能

組成「八國聯軍」。更有甚者是西方集團還積極插手中國內部事務，如台灣、香港及新疆等問題

。估計新一年台港問題將要持續惡化，給西方插手帶來更多機會。顯然中國正面臨一個地緣政爭

連環套：即經貿、香港、台灣、東海、南海、外交、人權等事項糾結一塊，如中國在任何一方面

疏忽示弱，便可能引發決堤效應，一子錯滿盤皆落索。這樣對中國經濟的衝擊便無從估計，成為

經濟前景的最大風險源。《資深評論員 凌昆》

