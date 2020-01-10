【台灣選戰】韓國瑜台北凱道辦造勢會，主辦方稱最多逾百萬人參加

《經濟通通訊社１０日專訊》國民黨總統候選人韓國瑜昨晚（９日）在總統府前的凱達格蘭

大道舉行造勢大會，盡管韓國瑜選前民調結果黯淡，但無損韓粉熱情，身穿象徵青天白日滿地紅

旗服裝的支持者人頭湧湧，當日下午已經塞爆了凱道。主辦單位曾宣布，會場參加人數最多突破

１００萬人。

造勢會的洶湧景象令綠營支持者感到憂慮，他們擔心韓國瑜民調落後卻勝出高雄市長的劇情

再度上演，繼續在網上號召年輕人返鄉投票。

今次造勢會上藍營一眾重量級人馬齊齊為韓國瑜撐場，包括前總統馬英九、身兼韓國瑜競總

主委的新北市前市長朱立倫、內政部前部長李鴻源，以及所有由國民黨執政的縣市首長。

馬英九致辭時列出「下架」蔡英文總統的四大理由，包括訂立黨產法及反滲透法違憲濫權、

連失７個邦交國、專政獨裁製造綠色恐怖，以及學術詐欺的個人誠信問題，呼籲選民用自己的一

票讓蔡英文下台。

韓國瑜發表講話時，先引述狄更斯名著《雙城記》的金句：「這是最好的時代也是最壞的時

代」，意指本屆大選將會決定台灣要走向一條怎樣的道路。韓國瑜稱民進黨執政讓這麼多支持民

進黨的人士，尤其是中南部的支持者失望，他指在蔡英文治下的台灣，無法加入自由經濟貿易區

，兩岸經濟合作架構協議無法續期，台灣會變成「國際孤兒」。韓又批評民進黨上台後「能撈就

撈、能貪就貪」，已不是當年的民進黨，他不顧民進黨多次澄清，在發言中繼續指控綠營控制司

法及策劃「卡神網軍案」。

韓國瑜呼籲現場民眾用選票代表決心，「找回台灣人民的快樂和光榮」，保證自己當選後會

為所有人民做牛做馬，最後在場上高喊「中華民國萬歲」。（ｅｙ）

