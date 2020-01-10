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10/01/2020 11:55

【台灣選戰】蔡英文：大陸擬透過大選加強對台控制，她將盡力阻止

　　《經濟通通訊社１０日專訊》台灣大選進入衝刺階段，藍綠雙方都在緊張進行造勢活動，呼
籲支持者投票決定台灣未來。現屆總統、民進黨總統候選人蔡英文去年１０月接受《時代雜誌》
專訪，提及多項選前焦點議題，訪問內容昨日（９日）刊出。
　　記者指出，特朗普總統曾說過美國承認「一中政策」這一點也可以討論，問蔡英文是否擔心
特朗普在和大陸談判時以台灣為籌碼，蔡回答稱，現在美國國內不論是哪一個黨派，國會還是行
政部門，對台灣的支持都是有很高的共識，因為支持台灣是一個民主自由及區域戰略的問題，蔡
對美國的支持有信心。
　　至於兩岸關係方面，蔡英文強調，中共將台灣這次大選視為可加強對台控制的機會，她將盡
力阻止這件事的發生。蔡指出，台灣人民希望台灣和大陸擁有更好的關係，但他們會認為台灣的
民主自由及主權不受侵犯更加重要。蔡指出台灣應與大陸平起平坐進行談判，才能找到一個雙方
都可以接受的方案。
　　香港反修例示威持續逾半年仍未收場，被捕人士數以千計，外界解讀這對台灣「一國兩制」
構想帶來非常負面的示範，也因此讓蔡英文民望飆升。蔡希望外界不要認為她在香港問題中意外
獲益，而是香港問題反映了，台灣人需要一個很堅定的領導者，能夠為台灣堅持應該堅持的事情
，而且能夠很清楚地講出台灣人的心聲。（ｅｙ）（ｚｚ）

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