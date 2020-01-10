【台灣選戰】總統選舉進入倒數，勝利誰屬料１１日晚十時揭盅

《經濟通通訊社特約記者余萃雯１０日台灣專電》明天就是台灣人以選票決定未來四年總統

誰屬的大日子，藍綠兩大黨候選人韓國瑜、蔡英文，另加上親民黨主席宋楚瑜，馬不停蹄奔走全

台爭取選民支持，為的是在明天選舉中勝出，成為下一任台灣的總統。選舉投票將於１月１１日

上午８時開始，至下午４時結束。台灣中央選委會預料可在當日晚上１０時完成點票，屆時台灣

各大媒體將會陸續公布初步結果，揭曉誰才是台灣人所屬意的下任領導人，而新總統將於今年「

５２０」（５月２０日）正式上任。

各候選人今日已「火力全開」，現任總統兼民進黨參選人蔡英文將在高雄、台中、新北、台

北舉辦４場大型造勢晚會，而作為高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜將鎮守高雄基地，親民黨

參選人宋楚瑜則在台北市競選總部前舉辦活動。

台灣的政治制度屬「半總統制」，總統選舉由選民直接以「一人一票」的方式選出，其後所

籌組的政府需要仰賴立法機關的多數同意才可以存在，總統及副總統任期皆為４年，連選得連任

一次。而總統的職權明文定於憲法，在外交、軍事、行政、立法、司法等享有權力。

明日投票日，投票人一人將會拿到３張選票，包括總統副總統選舉選舉票、區域立法委員選

舉選舉票，以及政黨選舉票。區域立委由各區投票數最多人當選，政黨選舉票則代表得票率達到

５％以上的政黨按照其得票比率分配當選名額，即政黨得票愈多，該黨當選人就會愈多。

投票人所取得的區域立法委員及政黨選舉票將可選出１１３席立法委員，功能包括審核預算

和通過法案等，為總統當選後未來四年能否順利施政的重中之重。國民黨及民進黨兩大黨不止竭

力贏得總統大選，更希望獲取國會過半議席而完成執政優勢，因此各黨派政治明星都紛紛出動為

「黨友」站台爭取選舉。

另外，值得留意的是台灣選舉規定與香港大不同，根據台灣中央選委會規定，１月１１日凌

晨零時起，政黨、候選人團隊不能再有競選行為，個人也不能再有拉票等行為，即使是政黨推出

的服裝也不能穿著，亦不能透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違反者處以

新台幣５０萬以上、５００萬元以下罰款。

