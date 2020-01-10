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即市新聞

10/01/2020 12:00

【ＦＯＣＵＳ】京冷對簽字有玄機，中美技術脫勾難避？

　　【ＦＯＣＵＳ】元旦即「爆料」中美將於１月１５日簽署首階段貿易協議的侵侵，周四（９
日）方獲中國商務部姍姍來遲的背書，再迫不及待聲稱第二階段談判「馬上開始」。儘管貿戰「
晴雨表」－－人民幣企穩５個月高位，顯示中美和風續吹，但未來相當長一段時間的成果或僅止
步於此，「第二階段協議」恐遙不可及。
　　多種跡象顯示，繼「Ｔａｒｉｆｆ（關稅）」佔據２０１９年頭條後，「Ｔｅｃｈ　
ｗａｒ（科技戰）」或取而代之成為焦點；全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團甚至將「中美
技術脫勾」列為今年全球十大風險之一。在此背景下，具技術領先優勢的中國硬核科技股勢加速
跑贏。

＊智囊揭華盛頓欲奪命，科技戰悄加碼＊

　　侵侵頻頻以推文就中美貿談「帶節奏」，而極盡低調的中方直到昨日才確認副總理鶴叔下周
一（１３日）將赴華盛頓簽署首階段經貿協議。簽字儀式據報將於當地時間１５日１１時
３０分在白宮進行，中方代表團僅得１０人，成員包括人行行長易綱、商務部部長鍾山、財政部
副部長廖岷、發改委副主任寧吉喆等。
　　北京對首階段協議各項細節冷淡到近守口如瓶，玄機或從有「中國頂級對外政策專家」之稱
的北京大學國際關係學院教授賈慶國周四在新加坡「區域展望論壇」的最新表述可窺一斑。
　　他指，中美關係依然麻煩重重，更可能隨美國今年晚些時候進入選舉季而進一步惡化；兩國
未來亦不大可能達成更廣泛的協議，因華盛頓「不是要錢，而是奪命（遏制中國）」的過分要求
，正耗盡中國的耐心。
　　事實上，中美關稅戰似偃旗息鼓，但科技戰正悄悄加碼。淹沒於首階段貿協利好之下，華府
周一（６日）起祭出新的出口管制措施，限制可應用於智能傳感、無人機等的ＡＩ軟件對華出口
。此外，周二（７日）於拉斯維加斯揭幕的年度盛會國際消費電子展（ＣＥＳ），中國參展商佔
比約２２％（前年為三分一），阿里、京東、小米、商湯、曠視等巨頭齊缺席（華為仍在）。

＊工業４﹒０搶位，硬核科技股勢跑贏＊

　　全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團（Ｅｕｒａｓｉａ　Ｇｒｏｕｐ）周一發布
《２０２０十大風險》報告，將中美技術脫勾（Ｔｈｅ　Ｇｒｅａｔ　
Ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ）、中美政治結構分歧（ＵＳ╱Ｃｈｉｎａ）列為第二、第三大風險。
　　關於前者，報告指，脫鈎由三大因素驅動，包括（１）貿易爭端；（２）ＡＩ、５Ｇ、量子
計算、半導體等未來科技競爭；（３）圍繞核心科技更深入的冷戰。報告預期，脫鈎已擾亂中美
之間的技術、人才、投資的有益流動，並將向更廣泛經濟活動領域轉移；不單影響５萬億美元的
全球科技行業，還蔓延媒體、娛樂、學術研究等其他行業和機構，從而造成難以逆轉的商業、經
濟和文化鴻溝。
　　面對此場工業４﹒０智慧製造霸權搶位戰，中國當加緊發展硬科技、補短板，５Ｇ大周期和
國產替代主題的科技股未來３－５年勢極具高速增長潛力。有去年收益跑贏９５％同行的基金經
理，就看好具備５Ｇ和特斯拉概念的硬核科技標的，強調評估公司的核心競爭力、市佔率和競爭
地位更勝靜態ＰＥ。無獨有偶，港股周五早市表現超短線最強者正正是資訊科技板塊。

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