【香港政情】駱惠寧與林鄭會面，談及進一步推進止暴制亂工作

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥昨日（９日）在禮賓府與新任中聯辦主任駱

惠寧會面後，政府及中聯辦都分別出稿。中聯辦發稿形容駱惠寧是「拜會」林鄭月娥，又稱雙方

都談到要按照中央要求，進一步貫徹落實好「一國兩制」方針，以及進一步推進「止暴制亂」等

。

政府發新聞稿指，林鄭月娥歡迎駱惠寧來港履新，並指對方雖然剛履新，但已熟悉香港的情

況，期望未來與駱惠寧加強溝通合作，推展各項涉及內地和香港的工作。

林鄭月娥在會面中向駱惠寧介紹政府在過去兩年多的工作，以及自去年六月因修例而引起的

社會動盪。雙方都認為香港過去七個月經歷了自回歸以來最嚴峻的情況，對社會各方面都造成極

大影響，早日回復社會秩序是廣大市民的共同願望。林鄭月娥指政府會按《基本法》及「一國兩

制」方針，全力遏止暴力、維護法治，讓香港盡快走出目前的困局。雙方有信心香港可以重新出

發。

林鄭月娥在會面中亦表示，因應經濟情況嚴峻，普羅市民特別是基層的生活或會面對困難，

政府會積極研究推出措施為市民紓困。

另外，中聯辦亦以「駱惠寧拜會香港特區行政長官林鄭月娥」為題發文指，駱惠寧表示，去

年修例風波發生以來，林鄭月娥帶領政府恪盡職守，全力止暴制亂、穩控局面，採取一系列措施

扶助企業、紓解民困，做了大量艱苦有效的工作，對她的勇氣和擔當表示敬意。中聯辦將一如既

往，充分尊重、全力支持行政長官和政府依法施政。（ｓｋ）（ｚｚ）

