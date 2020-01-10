  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2020 16:33

【香港政情】張建宗約見新任區議員，多名建制派出席民主派杯葛

　　《經濟通通訊社１０日專訊》政務司司長張建宗在北角社區會堂，約見新上任的區議員，簡
介地區行政工作。多名建制派區議員出席，但民主派議員因不滿特首林鄭月娥只與落選區議員見
面，早已表明不會出席。
　　出席會面的建制派包括民建聯顏汶羽、鄉議局劉業強和上水區鄉事委員會主席兼北區區議會
當然議員侯志強等。
　　對於有民主派區議員杯葛會面，侯志強在會前表示，大家只是各自表述，呼籲不同政見的人
士，彼此之間多溝通，一起合作，以民生為要。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道10/01/2020
新地借地30萬呎建元朗過渡性房屋「同心村」 涉1600伙
生財有道10/01/2020
【嚟緊炒D乜】雷蛇搞數字銀行潛力增 雲遊戲「食正條水」！
中國故事10/01/2020
【台灣選戰】總統選舉進入倒數 勝利誰屬料11日晚十時揭盅
FOCUS10/01/2020
【FOCUS】京冷對簽字有玄機 中美技術脫勾難避?
生財有道10/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：首選舜宇惟瑞聲較值博
生財有道10/01/2020
【台灣選戰】韓國瑜台北凱道辦造勢會 主辦方稱最多逾百萬人參加
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金