【香港政情】張建宗約見新任區議員，多名建制派出席民主派杯葛

《經濟通通訊社１０日專訊》政務司司長張建宗在北角社區會堂，約見新上任的區議員，簡

介地區行政工作。多名建制派區議員出席，但民主派議員因不滿特首林鄭月娥只與落選區議員見

面，早已表明不會出席。

出席會面的建制派包括民建聯顏汶羽、鄉議局劉業強和上水區鄉事委員會主席兼北區區議會

當然議員侯志強等。

對於有民主派區議員杯葛會面，侯志強在會前表示，大家只是各自表述，呼籲不同政見的人

士，彼此之間多溝通，一起合作，以民生為要。（ｃｌ）

