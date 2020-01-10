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10/01/2020 18:07

【香港政情】政府：國歌法非惡法，以本地立法形式實施已考慮實況

　　《經濟通通訊社１０日專訊》政府發言人回應傳媒就《國歌條例草案》的查詢時表示，香港
特區政府有憲制責任在本地實施《國歌法》。港府以本地立法的形式在香港實施全國性的《國歌
法》，充分考慮到香港的普通法法律制度和實際情況；《國歌條例草案》的主要精神是「尊重」
，與部分人士聲稱的「限制言論自由」完全無關，更絕對不是所謂「惡法」。
　　發言人說，第十二屆全國人民代表大會常務委員會在２０１７年１１月４日通過決定，將《
國歌法》列入《基本法》附件三。根據《基本法》第十八條的規定，凡列於《基本法》附件三的
全國性法律，由香港特區在當地公布或立法實施。因此，在香港實施《國歌法》是香港特區政府
應有的憲制責任，而考慮到香港的普通法法律制度，以及香港的實際情況，特區政府決定以本地
立法形式在香港實施《國歌法》，充分體現「一國兩制」的精神。

＊梁美芬建議政府考慮直接頒布《國歌法》＊

　　經民聯立法會議員、基本法委員會委員梁美芬今日批評民主派議員企圖癱瘓立法會內務委員
會，拖垮《國歌法》本地立法，稱若《國歌法》不能透過本地立法，要由政府直接頒布在港實施
。陳淑莊回應指，根據《基本法》，《國歌法》只能在直接頒布在香港實施和本地立法「二選一
」，而政府已決定經本地立法，否則是「彈弓手」、「鑽空子」，令香港在未處理好反修例風暴
時再受衝擊，她指摘建制派做法不恰當。（ｃｌ）（ｚｚ）

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