《經濟通通訊社１０日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，去年
１２月淨利潤和營業收入分別為８﹒２７億元（人民幣．下同）和１７﹒３５億元，按年升約
１﹒５４倍和６６﹒８３％。至於在去年１２月底淨資產約８０６﹒５億元。
該集團指，去年淨利潤和營業收入分別為５７﹒４９億元和１３６﹒７６億元，較去年同期
升約５４﹒４２％和４２﹒６４％。至於該集團旗下廣發証券資產管理去年１２月和去年淨利潤
分別為１﹒８８億元和９﹒１億元，較去年同期分別升約７倍和１３﹒７５％。（ｗｈ）
10/01/2020 08:05
廣發証券（０１７７６）去年１２月淨利潤按年升１﹒５倍
《經濟通通訊社１０日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，去年
１２月淨利潤和營業收入分別為８﹒２７億元（人民幣．下同）和１７﹒３５億元，按年升約
１﹒５４倍和６６﹒８３％。至於在去年１２月底淨資產約８０６﹒５億元。
該集團指，去年淨利潤和營業收入分別為５７﹒４９億元和１３６﹒７６億元，較去年同期
升約５４﹒４２％和４２﹒６４％。至於該集團旗下廣發証券資產管理去年１２月和去年淨利潤
分別為１﹒８８億元和９﹒１億元，較去年同期分別升約７倍和１３﹒７５％。（ｗｈ）
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