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10/01/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒７億人幣，買小米建行沽石藥金沙

　　《經濟通通訊社１０日專訊》伊朗向駐伊美軍基地發起襲擊後，美國總統特朗普回應事件，
指出伊朗似乎正在緩和立場，其講話令市場對中東局勢憂慮降溫。隔晚美股三大指數先跌後回升
，納指再創新高。受氣氛影響，港股周四高開２７９點報２８３６７點，重上十天線（約
２８２７０）。隨後，在中資金融股帶動下，恆指升幅持續擴大。午後，中國商務部表示，國務
院副總理劉鶴本月１３至１５日赴美簽首階段中美經貿協議，刺激港股再抽升，以全日最高位
２８５６１點收市，升４７３點或升１﹒６８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是小米
（０１８１０）、建行（００９３９）、融創（０１９１８）；淨賣出最多的依次是石藥
（０１０９３）、金沙（０１９２８）、美團（０３６９０）。
　　主板成交９５７﹒３８億元較上日減少０﹒８％，其中港股通成交１１７億元，佔總成交
１２﹒２％。

＊小米獲大和升目標價，北水趁機力買＊

　　不同大行分別升小米、建行及舜宇目標價，三股同時亦獲北水支持。當中，小米獲大和上調
目標價兩成至１２元，北水亦力買，淨買入３﹒２億元。小米收報１１﹒５元急升近４％。
　　建行獲摩通升目標價升至８﹒７元，維持「增持」評級，而北水淨買入近１﹒６億元。建行
收報６﹒６７元，升１﹒６８％。
　　舜宇（０２３８２）獲瑞信上調一成五目標價至１６８元，北水看好，淨買入近１﹒２億元
。舜宇收報１４１元飆６﹒６６％。
　　物管股近日走勢持續向好，亦吸引北水關注，從中淨買入碧桂園服務（０６０９８）
６７０４萬元。股價收升報２７﹒４元，漲４﹒７８％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　３．２４　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　１．５５　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　　１．２８　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　　１．２０　
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　　１．２０　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　－１．１０　
　　金沙中國（０１９２８）　　　　　－１．０５　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　－０．９１　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－０．１９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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