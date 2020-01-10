【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒７億人幣，買小米建行沽石藥金沙

《經濟通通訊社１０日專訊》伊朗向駐伊美軍基地發起襲擊後，美國總統特朗普回應事件，

指出伊朗似乎正在緩和立場，其講話令市場對中東局勢憂慮降溫。隔晚美股三大指數先跌後回升

，納指再創新高。受氣氛影響，港股周四高開２７９點報２８３６７點，重上十天線（約

２８２７０）。隨後，在中資金融股帶動下，恆指升幅持續擴大。午後，中國商務部表示，國務

院副總理劉鶴本月１３至１５日赴美簽首階段中美經貿協議，刺激港股再抽升，以全日最高位

２８５６１點收市，升４７３點或升１﹒６８％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是小米

（０１８１０）、建行（００９３９）、融創（０１９１８）；淨賣出最多的依次是石藥

（０１０９３）、金沙（０１９２８）、美團（０３６９０）。

主板成交９５７﹒３８億元較上日減少０﹒８％，其中港股通成交１１７億元，佔總成交

１２﹒２％。



＊小米獲大和升目標價，北水趁機力買＊



不同大行分別升小米、建行及舜宇目標價，三股同時亦獲北水支持。當中，小米獲大和上調

目標價兩成至１２元，北水亦力買，淨買入３﹒２億元。小米收報１１﹒５元急升近４％。

建行獲摩通升目標價升至８﹒７元，維持「增持」評級，而北水淨買入近１﹒６億元。建行

收報６﹒６７元，升１﹒６８％。

舜宇（０２３８２）獲瑞信上調一成五目標價至１６８元，北水看好，淨買入近１﹒２億元

。舜宇收報１４１元飆６﹒６６％。

物管股近日走勢持續向好，亦吸引北水關注，從中淨買入碧桂園服務（０６０９８）

６７０４萬元。股價收升報２７﹒４元，漲４﹒７８％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

小米集團（０１８１０） ３．２４

建設銀行（００９３９） １．５５

融創中國（０１９１８） １．２８

舜宇光學（０２３８２） １．２０

藥明生物（０２２６９） １．２０



淨沽出最多港股：

石藥集團（０１０９３） －１．１０

金沙中國（０１９２８） －１．０５

美團點評（０３６９０） －０．９１

騰訊控股（００７００） －０．１９

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（ｊｔ）

