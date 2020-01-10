《日入而息》新地借４０萬呎地，屯門地收１６標書，港股成交千億

《今天重點》﹡新地（０００１６）借地３０萬呎建元朗過渡性房屋「同心村」，涉

１６００伙；新地郭基煇稱集團閒置土地不多，已搲埋褲袋借地

﹡李嘉誠現身長實晚宴，李澤鉅指集團從無離開內地市場；李澤鉅指對香港情

況審慎樂觀，集團有固定盈利貢獻助參與本地復甦

﹡長實（０１１１３）指農地作房屋發展完成需時，會就此研究

﹡地政總署表示屯門青山灣住宅地收１６份標書

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒６５％，三大指數創４２周新低



《即日市況》﹡市場憧憬下周中美成功簽貿議，港股升７７點再創近半年高千億成交



《深滬股市》﹡滬綜指收軟０﹒０８％，全周拉鋸三千一仍未企穩



《美元匯價》﹡美匯重上９８之前，仍優先考慮造空；歐元最新報１﹒１０９２╱９４，日

圓最新報１０９﹒６２╱６３



《公司業績》﹡晨訊科技（０２０００）去年收入按年跌４５﹒６％

﹡國聯證券（０１４５６）上月扭虧為盈賺１４３６萬元人民幣

﹡常熟銀行全年淨利同比增２０﹒７％，收入升逾一成



《公司資訊》﹡新地（０００１６）借地３０萬呎建元朗過渡性房屋「同心村」，涉

１６００伙；新地郭基煇稱集團閒置土地不多，已搲埋褲袋借地

﹡麗年（０９９１８）美國市場仍龐大，正物色東南亞廠房分散風險

﹡長實（０１１１３）申請海澄軒酒店部分改裝為住宅，涉６３７伙；農地作

房屋發展完成需時，會就此研究

﹡中信建投（０６０６６）上月淨利潤９﹒８２億元人民幣，按年升１﹒１倍

﹡中國資源交通（００２６９）午後中途停牌，此前股價曾急跌逾六成半

﹡中國趨勢（０８１７１）及中國創新（０１２１７）核數師中匯安達辭任

﹡平安科技聯合英特爾成立創新實驗室，進行產品與技術合作

﹡中國宏光（０８６４６）公開超購近２７倍，一手中籤１０﹒５％

﹡尚晉（０２５２８）超購近１７倍，一手中籤率１４％

﹡京基金融（０１４６８）擬悉數增持兩投資附屬，作價３４３萬元

﹡佳源國際（０２７６８）年度合同銷售２８８﹒６８億元人民幣，升４３％

﹡金界（０３９１８）勞資糾紛，員工在ＮａｇａＷｏｒｌｄ設施前集結

﹡美團點評（０３６９０）去年新上榜黑珍珠餐廳線上流量按年急增１１１％

﹡康龍化成（０３７５９）向旗下三公司共增資１２﹒７５億元人民幣

﹡齊屹科技（０１７３９）主席轉讓７５６萬股股份予首席運營官

﹡港交所（００３８８）上市提名委員會物色上市委員會及上市覆核委員會成

員人選

﹡周大福（０１９２９）第三季度香港及澳門同店銷售按年跌３５％

﹡寶勝國際（０３８１３）去年經營收益淨額按年升１９﹒９％

﹡中移動（００９４１）力爭今年第四季度實現５Ｇ ＳＡ網絡商用



《國企紅籌》﹡綠地香港（００３３７）去年合約銷售額按年升２８％

﹡遠洋集團（０３３７７）上月協議銷售額按年持平

﹡中信証券（０６０６６）不清倉中信建投Ａ，減持期限結束後仍保留５％持

股



《神州民企》﹡建業地產（００８３２）發行２億美元票據

﹡永達汽車（０３６６９）獲董事長張德安三度增持共１５０萬股

﹡旭輝（００８８４）增發１﹒６７億美元優先票據，為現有債務再融資



《中國要聞》﹡外交部表示第十五輪中日戰略對話下周二於西安舉行

﹡中原表示內地樓市將回歸正常量價水平，深圳最具潛力

﹡美飛機租賃公司表示因中國訂單銳減，波音７８７或減產

﹡國務院舉行國家科學技術獎勵大會，習近平出席並頒獎

﹡銀行間同業拆借中心２月２４日起試運利率期權交易

﹡路透統計指１月已發及將發地方債逾７０００億同比增七成

﹡巴西對中國摩托車輪胎反傾銷日落復審案做出終裁

﹡發改委表示春節前後將繼續組織投放凍豬肉儲備

﹡人行２０日上線第二代個人徵信系統；人行逆回購１３連停，本周累計淨回

籠５００億元

﹡韓正稱推動藥品集中帶量採購常態化，擴採購品種範圍

﹡仲量聯行表示去年上海地產投資市場連續第四年領跑全國；仲量聯行預計今

年上海住宅成交難有明顯起色

﹡第一太平戴維斯表示去年滬購物中心空置率升至兩年高點；滬去年甲級寫字

樓空置率創三年新低

﹡蘇浙滬皖簽署協議，共建長三角工業互聯網示範區

﹡中國駐德大使再談華為：望為中企提供公平市場環境

﹡專家表示武漢不明原因病毒性肺炎患者病情多可得到控制

﹡春節追行情，茅台向沃爾瑪中國投放１０萬瓶飛天茅台

﹡中證監表示深化境內外市場互聯互通，加大期貨市場開放



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１２０２４﹒６５點

﹡蔡英文稱大陸擬透過大選加強對台控制，她將盡力阻止

﹡總統選舉進入倒數，勝利誰屬料１１日晚十時揭盅

﹡韓國瑜台北凱道辦造勢會，主辦方稱最多逾百萬人參加



《其他消息》﹡駱惠寧與林鄭會面，談及進一步推進止暴制亂工作

﹡李小加稱示威對本港經濟的破壞力將於數周內顯現

﹡英駐港領事館前員工鄭文傑宣布與家人斷絕關係

﹡羅智光稱已有４１名公務員涉非法公眾活動被捕

﹡房委會本年度盈餘１３９億，視乎既定機制結果再決定是否調整租金

﹡陳肇始稱與國家衛健委就索取病毒基因圖譜保持溝通

﹡關愛基金撥款４６００萬，翻新港鐵宿舍轉過渡性房屋

﹡張建宗約見新任區議員，多名建制派出席民主派杯葛

﹡通訊局６月初起免除無綫電視播放教育電視節目要求；通訊局增未來３年頻

譜供應，明年發更多６００及７００兆赫內頻譜

﹡金管局表示上月收到１５６宗銀行投訴個案

﹡港鐵欣澳至東涌站列車服務暫停，因電纜設備故障；架空電纜故障修妥，東

涌線服務逐步回復正常

﹡招商永隆銀行修訂三個月定存優惠，年利率２﹒４厘

﹡深股通額度全日用２６﹒８億元；滬股通額度全日用２２﹒６億元，陸股通

淨流入近３０億

﹡兩大主題樂園推港人優惠，海洋公園小童免費入場

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒６５％，三大指數創４２周新低

﹡南商推定存優惠，６個月年利率達２﹒５厘

﹡地政總署表示屯門青山灣住宅地收１６份標書

﹡銀公表示環球經濟將延續低增長趨勢，冀本港社會盡快恢復秩序

（ｚｚ）

