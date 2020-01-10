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即市新聞

10/01/2020 15:25

《真知灼見－溫灼培》從伊朗事件分析黃金

　　《真知灼見》美國眾議院周四（９日）通過，阻止總統特朗普政府對伊朗採取進一步軍事行
動。不過，要成為法案仍有待參議院的通過才能有效對特朗普造成約束。而參議院主要是共和黨
控制，所以能否通過仍屬未知數。
　
　　一點必須理解，自特朗普政府上台後，他先單方面取消了伊朗核協議，並增強了對伊朗的經
濟制裁，例如全面禁止伊朗的原油出口，繼而再凍結伊朗高層官員在美國的資產，亦指控伊朗襲
擊在波斯灣區域的外國油輪。不過，有關事件不單遭到伊朗否認，連西歐國家也質疑伊朗有否襲
擊外國油輪。
　
　　至於伊朗在一系列事件中所作出的還擊，計有擊落了美國的無人機及扣留了英國的油輪；其
中美國的無人機是在伊朗境內被擊落，而扣留英國油輪是為了交換英國早前扣留了的伊朗油輪而
已。至於今次美國對伊朗第二號人物作出「斬首」，伊朗的所謂「報復」行動，是對美國兩個位
於伊拉克的基地射導彈（據了解，伊朗射的是舊式導彈速度較慢）；而由伊朗境內到達這兩個美
國軍事基地要用上兩小時，有足夠時間給予美國雷達探測得到及其軍人到防空洞避險。這解釋了
為何美方聲稱美軍無人死傷。隨即，伊朗外相表明伊朗大仇已報，不希望與美國開戰。
　
＊觀望參院取向，金價區間浮沉＊

　　從上述事件反映出，伊朗每次行動均相當克制；相反，美國卻顯得咄咄逼人。伊朗的做法，
明顯想得到國際社會的同情；如美國現今真要對伊朗開戰，他將會失去道德高地，其歐洲盟友也
不一定會給予美國支持。所以，如美國硬要開戰，將是一個相當不明智的做法；相反，如透過參
眾兩院通過法案，阻止特朗普政府對伊朗動武，這不失為是一個對特朗普政府在這件事的一個最
佳下台階。基於此，筆者有理由相信美國參議院雖由特朗普所屬的共和黨操控，但通過阻止特朗
普對伊朗動武的機會大。如事情真的如此發展，避險的黃金要保持在１５５０美元之上料將有困
難。今早所見，黃金大概仍在１５５０美元浮沉，主要是市場不敢肯定參議院的取向。就讓我們
留意事情發展吧！

＊脫歐告一段落，關注後續問題＊
　
　　最後值得留意，昨晚英國國會以３３０票贊成，２３１票反對，終於通過首相約翰遜的「脫
歐」方案；換言之，英國將能順利於本月底的「脫歐」期限前正式「脫歐」。困擾了英國三年多
的「脫歐」問題終告一段落；不過往後英國要面對將是英國與歐盟的雙邊關稅問題，相信這問題
亦相當複雜。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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