《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８８２３．７７ 跌 １３３．１３點╱０．４６％
標普５００ ３２６５．３５ 跌 ９．３５點╱０．２９％
納斯達克 ９１７８．８６ 跌 ２４．５７點╱０．２７％
倫敦富時１００ ７５８７．８５ 跌 １０．２７點╱０．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １３４８３．３１ 跌 １１．７５點╱０．０９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３７．１１ 跌 ５．４４點╱０．０９％
﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０９．５３，歐元兌美元１．１１１９
13/01/2020 07:46
《日出而作》伊拉克空軍基地遭襲擊，港二手樓成交增，蔡英文連任
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８８２３．７７ 跌 １３３．１３點╱０．４６％
標普５００ ３２６５．３５ 跌 ９．３５點╱０．２９％
納斯達克 ９１７８．８６ 跌 ２４．５７點╱０．２７％
倫敦富時１００ ７５８７．８５ 跌 １０．２７點╱０．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １３４８３．３１ 跌 １１．７５點╱０．０９％
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