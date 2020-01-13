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13/01/2020 07:46

《日出而作》伊拉克空軍基地遭襲擊，港二手樓成交增，蔡英文連任

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８８２３．７７　跌　１３３．１３點╱０．４６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３２６５．３５　跌　　　９．３５點╱０．２９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９１７８．８６　跌　　２４．５７點╱０．２７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５８７．８５　跌　　１０．２７點╱０．１４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３４８３．３１　跌　　１１．７５點╱０．０９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０３７．１１　跌　　　５．４４點╱０．０９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０９．５３，歐元兌美元１．１１１９

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