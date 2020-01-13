《牛熊志選－陳其志》資金看多小米，部署小米認購證

《牛熊志選》恆指上周先跌後反彈，於２８０００點關口附近覓得重要支持，短期後市料較

大機會在２８０００點至２９０００點之間先行整固，可逢低部署好倉。恆指牛熊證資金流情況

，截至上周四（９Ａ １）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約７２１０萬港元資金淨流入，

顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約１億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布

方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２７４００點至２７６９９點之間，累計相當約

１２８４張期指合約；熊證街貨主要在收回價２８８００點至２９０９９點之間累計了相當約

２６４５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至１５﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒４個波幅點至１６﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降０﹒７個波幅點至１３﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至

２０﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２３﹒２％；中油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２４﹒６％；海油（００８８３）的引伸波幅

下降１﹒４個波幅點至２５﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

１７﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至２３﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至１９﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒０個波幅點至１６﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至

１８﹒１％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，小米（０１８１０）的相關認購證及牛證合共錄

得約１６６７萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

小米認購證為行使價約８元至１３元附近的中期價外條款，實際槓桿約３倍至７倍牛證方面，資

金留意收回價９元至１０元之間的較貼價條款，收回距離約５％至１６％，槓桿約４倍至９倍。

另外，眾安（０６０６０）相關認購證及牛證期內錄得約１４０８萬元資金淨流入部署，資金留

意行使價２８元至３４元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４倍至５倍；

至於看空資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約３３５９萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３３６元至３５４元附近的中期價外條款，

實際槓桿約８倍至１３倍；熊證方面，資金主要留意收回價４００元至４１０元附近的條款，收

回距離約１％至４％，槓桿約２２倍至４７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

