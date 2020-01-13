《一周攻略－周進略》１月好淡並存，２月方向出現

《一周攻略》當大家以為所有危機已經過去，一切問題都已經解決，在大家最樂觀的時候，

偏偏就是最攻其不備的一刻。

美國攻擊伊朗，消息甫公布，市場反應甚大，皆因對於投資者來說，這是沒想過的，屬於所

謂隨機震盪。一下子，原本歌舞昇平，不必避險但求逐利的，忽然間都意識到，原來風險可以說

是無處不在，不會預先警告，就看你本身有沒有能耐可以捱到。



＊消息隨機震盪，有如無定向風＊



事實上，過去幾天，遠的不說，就說港股，日升日跌，恆指幾百點波幅只是閒事，隨著新聞

消息面的變化，有點無定向風似的。

問題是，其實大家不必如此緊跟消息面，也可以穩坐釣魚船。此話何解？純粹看消息，既是

隨機，避無可避也。



＊不無心理準備，後續影響較微＊



然而，只要放眼全球，當可發現，其實吾道不孤，港股並非例外，反而是所有資產類別，都

是同一回事。當消息刺激避險需求那一刻，金價和油價，甚至債價和日圓，都有反應，但之後呢

，還不是衝高回落，獲利盤湧現，追高而不被套牢者，幾稀矣。

如此看來，倒也不用十分擔心。重點在於，消息面隨時有變，但看性質如何。若為真的隨機

，絕大多數人沒預料的，當然有一短暫時間，金融市場會急遽波動，但重點是事態發展，會否延

續。是的，隨著事態發展，大家已有一定心理準備，即使不一定可以預估下一步，但不再是突如

其來，所以，資產價格的波幅，會由一下子突如其來的擴大，重回到正常水平。



＊習以為常，地緣政治反應下降＊



的確，若從過去幾十年的經驗看，這類地緣政治問題的事端，還會少嗎？可是，真的令人感

到震撼的不多。一般程度的，就有一般反應。就算是強度十足的，隨著這麼多年，大家早已習以

為常，對於反正是歷史遺留下來的，甚至是長期結構性的問題，不會一下子有太大的憧憬可以改

變，如此一來，資產價格對此類事件的敏感度，又或者即時的波幅強度，以至持續的時間，都在

過去幾十年內遞減。

這樣一來，不等於說沒有風險，反之，風險有時是避來避去都避不了的，尤其是上述隨機因

素，只能從組合管理去分散和降低風險，既可從組合內資產類別去入手，也可以由個別資產類別

的地區，以至檔次等，作為調節，而再者，可以從槓桿的比例去著眼，從而去規避風險。



＊冒風險取溢價，日中波幅較大＊



但，說到底，不可能完全減至零，尤其金融市場的真義，就是要冒上相應程度的風險，才可

獲補償相當的風險溢價，風險和回報，有一定關係。

１月份往往不同部署在進行，多空並存，牛熊角力，大抵春節前後，都是日中波幅較大，但

不是一面倒的方向，要在２月份，應有較明顯的方向出現。際此，投資者可以以較低槓桿和注碼

，以熱門股份作為短線操作的工具，港股如此，其他資產亦如是。



＊退守二萬八點，仍上望三萬關＊



恆指計，去年下半年，主力在二萬五至二萬八之間，如今突破後未能一竟全功，只能退守於

此附近，但上望三萬，仍是這一波行情的合理期望，畢竟去年大部分時間，自見高位後退守，一

直守得穩，如今若美伊無新意外，則上破下降軌後，應再蓄勢待發，起碼先見三萬，才回落不遲

。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

