【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１３日專訊》港股連升六星期後，今日再漲，早市曾突破２８９００，多家

上市公司赴機進行股本融資，個別細價股更進行大比例供股。中星（０００５５）公布「一供二

」計劃，集資１億元，每股供股價０﹒２元，除淨日期為２月２６日，供股權買賣日期為３月１

０日至１７日，供股股份４月１日起買賣。領智金融（０８１６３）公布「一供四」計劃，每股

供股價０﹒１１元，籌集淨額最少１﹒１５億，股份除淨日為２月１９日，供股權買賣日期為３

月３日至１０日，而供股股份３月２４日起開始買賣。

中星集團早市跌１１﹒２％，報０﹒２２２元。領智金融升０﹒８３％，報０﹒１２１元。

另外，高雅光學（００９０７）擬「二供一」及信盛礦業（０２１３３）計劃「四供一」，

供股價分別是１４仙及５﹒５仙，均於明天（１４日）除淨。高雅光學早市跌３﹒８７％，報０

﹒１７４元。信盛礦業無升跌報０﹒０５２元。

上市公司每當供股集資等，以至派息、紅股、權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日

期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加

以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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高雅光學（００９０７） 二供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ １９╱２

供股價１４仙

信盛礦業（０２１３３） 四供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ ２６╱２

供股價５﹒５仙

萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －

萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２

供股價１９﹒２仙

培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３

供股價８０仙

中國再生醫學（８１５８）一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３

供股價２０仙

五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３

供股價２０仙

安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －

安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３

供股價１０仙

中富資源（００２７４） 二十合一 １１╱２ － －

蒙古能源（００２７６） 十合一 １１╱２ － －

合一投資（００９１３） 十合一 １２╱２ － －

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註：以各公司最新公布為準

