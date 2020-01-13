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即市新聞

13/01/2020 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港股連升六星期後，今日再漲，早市曾突破２８９００，多家
上市公司赴機進行股本融資，個別細價股更進行大比例供股。中星（０００５５）公布「一供二
」計劃，集資１億元，每股供股價０﹒２元，除淨日期為２月２６日，供股權買賣日期為３月１
０日至１７日，供股股份４月１日起買賣。領智金融（０８１６３）公布「一供四」計劃，每股
供股價０﹒１１元，籌集淨額最少１﹒１５億，股份除淨日為２月１９日，供股權買賣日期為３
月３日至１０日，而供股股份３月２４日起開始買賣。
　　中星集團早市跌１１﹒２％，報０﹒２２２元。領智金融升０﹒８３％，報０﹒１２１元。
　　另外，高雅光學（００９０７）擬「二供一」及信盛礦業（０２１３３）計劃「四供一」，
供股價分別是１４仙及５﹒５仙，均於明天（１４日）除淨。高雅光學早市跌３﹒８７％，報０
﹒１７４元。信盛礦業無升跌報０﹒０５２元。
　　上市公司每當供股集資等，以至派息、紅股、權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日
期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加
以留意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
高雅光學（００９０７）　二供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　１９╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１４仙
信盛礦業（０２１３３）　四供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價５﹒５仙
萬嘉集團（００４０１）　五合一　　　　２０╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬嘉集團（００４０１）　合併後一供二，２１╱１　　　２３╱１－３１╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１９﹒２仙
培力控股（０１４９８）　二供一，　　　２９╱１　　　３１╱１－６╱２　　　　３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價８０仙
中國再生醫學（８１５８）一供二，　　　２９╱１　　　３１╱１－５╱２　　　１３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
五菱汽車（００３０５）　二供一，　　　　４╱２　　　　６╱２－１２╱２　　　９╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
安悅國際（０８２４５）　十合一　　　　　６╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
安悅國際（０８２４５）　合併後二供一，　７╱２　　　１１╱２－１７╱２　　１２╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價１０仙
中富資源（００２７４）　二十合一　　　１１╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
蒙古能源（００２７６）　十合一　　　　１１╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
合一投資（００９１３）　十合一　　　　１２╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準

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