【新股上市】天泓文創暗盤開報１﹒２６元，低招股價逾９％

《經濟通通訊社１３日專訊》天泓文創（０８５００）明日於創業板掛牌，目前於輝立暗盤
交易場開報１﹒２６元，較招股價１﹒３９元低９﹒４％，若計手續費，每年２０００股，錄得
虧損２６０元。
另外，於耀才暗盤交易場，現報１﹒３６元，跌２﹒１６％；於富途暗盤交易場，則現報
１﹒３２元，跌５﹒０４％。
該股公開發售部分超購１４﹒１倍，一手中籤率１９﹒８９％，認購六手穩中一手。
（ｆｚ）
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