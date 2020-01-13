《專家之言－葉尚志》互聯網龍頭繼續領漲，內房股漲後整固

《專家之言》港股上周五（１０日）繼續穩好的狀態發展，恆指漲了有接近８０點，又再朝

著前高位２８８８３點來進發。一些焦點股宣布了配股集資以及股東減持的消息，對於市場氣氛

帶來了冷卻影響，但在港股流動性開始逐步轉活下，估計承接力是相對足夠的。互聯網龍頭繼續

領漲，騰訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）再創出新高點，而５Ｇ設備股仍保持伸延

突破勢頭，其中，中國鐵塔（００７８８）漲了２﹒３５％，是漲幅最大的國指成份股。



＊微盟國際出現低位回升走勢＊



恆指表現窄幅偏穩的行情，日內波幅僅有１６１點，在經歷了周四的普漲修復後，互聯網龍

頭如騰訊繼續領漲，而其他的權重指數股能否跟上，是接下來的觀察點，但相信總體穩好狀態可

以保存下來，對後市可以維持正面積極看法態度。恆指收盤報２８６３８點，上升７７點或

０﹒２７％。國指收盤報１１２６７點，下跌１４點或０﹒１２％。另外，港股主板成交金額增

加至１０５２億多元，其中有５８﹒４億元是藥明生物（０２２６９）配股交易上板所得，而沽

空金額有１４１﹒１億元，沽空比例１３﹒４１％。至於升跌股數比例是８７８：８１８，日內

漲幅超過１０％的股票有４１隻，而日內跌幅超過１０％的股票有１９隻。

在盤面回復穩好後，互聯網龍頭率先再度向上突破創新高，繼續充當本輪升浪的領漲火車頭

。騰訊漲了２﹒２％至３９８﹒６元收盤，市場對騰訊小程序新功能表示看好，是刺激股價進一

步走高的消息因素。值得注意的是，作為騰訊戰略合作夥伴、為微信小程序和公眾號提供

ＳａａＳ產品服務的微盟國際（０２０１３），股價也放量上漲了有８﹒７３％，在經歷了有六

個月時間的盤整後，出現低位回升的走勢狀態，建議可以繼續關注跟進。



＊融創４３至４５元料有支持＊



另一方面，盤面在普漲恢復後，相信輪動仍將會是未來的運行發展模式。目前，５Ｇ設備股

的突破力依然較強，估計仍處於伸延升勢當中。其中，中興通訊（００７６３）再漲了１﹒５％

至２７元收盤，持續創出近期新高，中美即將簽署首階段貿易協議，加上５Ｇ基站在今年將加快

興建，都是近期推升股價的消息因素。

至於近期漲幅已多的內房股，正如早前指出，估計有整固整理的要求，尤其是在本輪領漲火

車頭融創中國（０１９１８）宣布配股集資後，內房股進入漲後整理行情的機會就更大了。以融

創中國來看，４３至４５元依然是支持區，守穩可以保持總體穩好的狀態。

《第一上海首席策略師 葉尚志》

