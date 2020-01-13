中美本周三簽貿議，港股半日漲２３５收２８８７４

《經濟通通訊社１３日專訊》市場繼續憧憬中美於本周三（１５日）成功簽署首階段貿易協

議，屆時會公布細節，刺激大市繼續造好，港股今早則高開１３４點或０﹒５％，報２８７７２

點，再創半年高位。其後騰訊（００７００）重返４００元大關，以及人民幣持續造好令中資金

融股走強，加上剛過去周末二手藍籌屋苑成交按周升急增逾１﹒１倍，本地地產股發力推高大市

，港股最多曾漲３０１點最高見２８９４０。午市尾段港股升幅稍為收窄，最終恆指報

２８８７４點，升２３５點或升０﹒８２％，主板成交５９２﹒０９億元。國企指數報

１１３７６點，升１０９點或升０﹒９７％。

Ａ股同樣上揚，上證綜合指數報３０９４點，升１點，成交１４２５﹒４３億元人民幣。深

證成份指數報１０９７１點，升９２點或升０﹒８５％，成交２３７４﹒３３億元人民幣。

重磅股方面，騰訊重返４００元大關，升０﹒６５％，報４０１﹒２元；友邦

（０１２９９）升０﹒２３％，報８６﹒２元；匯控（００００５）升０﹒２５％，報６０元；

中移動（００９４１）彈１﹒４８％，報６５﹒１５元；港交所（００３８８）揚１﹒３８％，

報２７８﹒８元。



＊二手成交樓增刺激本地地產股造好＊



剛過去周末（１月１１日至１２日）本港十大二手藍籌屋苑錄得約１５宗買賣成交，按周升

１１４﹒３％或增加８宗兼連升三周，本地地產及相關股造好。太古Ａ（０００１９）漲

２﹒５５％，報７４﹒４５元；太古地產（０１９７２）升１﹒７５％，報２６﹒２元；新地

（０００１６）升２﹒１８％，報１２１﹒６元；新世界（０００１７）升１﹒６７％，報

１０﹒９４元；信置（０００８３）升１﹒２３％，報１１﹒５２元；恆地（０００１２）升０

﹒６６％，報３８﹒３５元。

長和系主席李澤鉅上周五指集團從來無離開過內地市場，言論令長和系相關股票走高。長和

（００００１）升１﹒１５％，報７４﹒９元；電能實業（００００６）漲０﹒８７％，報

５８﹒３元；長實（０１１１３）走高１﹒５２％，報５６﹒７元；長建（０１０３８）更升

１﹒９５％，報５７﹒５元。

國家工信部指新能源汽車補貼不會大幅退坡，消息令部分汽車股上揚。比亞迪

（０１２１１）升１０﹒０６％，報４２﹒６５元；吉利（００１７５）升１﹒６３％，報

１６﹒２６元；廣汽（０２２３８）升０﹒５１％，報９﹒９５元；華晨（０１１１４）升

１﹒０２％，報７﹒９１元；和諧汽車（０３８３６）升４﹒４３％，報４﹒２４元。



＊大市走高新經濟股繼續落鑊，阿里及美團繼續破頂＊



大市向好新經濟股繼續炒起。雷蛇（０１３３７）飆９﹒８５％，報１﹒４５元；美團（０

３６９０）創新高，升３﹒４７％報１１３﹒４元，盤中高見１１３﹒９元；小米

（０１８１０）走高３﹒１５％，報１１﹒７８元；平安好醫生（０１８３３）升２﹒２３％，

報５９﹒６５元；阿里巴巴（０９９８８）繼續破頂，升２﹒０２％，報２２２﹒４元，盤中高

見２２２﹒８元。

中芯國際（００９８１）成功提前生產第一代１４納米規格ＦｉｎＦＥＴ工藝晶片量產，帶

動半導體板塊普造好。中芯漲４﹒３２％，報１３﹒５２元。華虹半導體（０１３４７）彈

６﹒７７％，報１９﹒８８元；靖洋集團（０８２５７）升６％，報０﹒２６５元；康特隆

（０１９１２）升０﹒５５％，報１﹒８４元；惟ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌１﹒２１％，

報１１３﹒９元。

物管股持續強勢。保利物業（０６０４９）飆５﹒４８％，報５４﹒８５元；時代鄰里

（０９９２８）漲４﹒５９％，報５﹒７元；雅生活（０３３１９）揚３﹒２４％，報３１﹒９

元；新城悅（０１７５５）升３﹒１１％，報１３﹒２６元；永升生活（０１９９５）升２﹒８

％，報６﹒６２元。以上５間均創上市新高。（ｋｓ）

