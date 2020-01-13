《盤後部署》憧憬首階段貿易協議簽署，港股有望突破三萬點

《經濟通通訊社１３日專訊》港股今日造好，市場憧憬本周三（１５日）中美兩國簽署首階

段貿易協議，加上臨近農曆新年，多隻消費股開始落獲炒起，恆安國際（０１０４４）急升近

４％，為全日最佳表現藍籌；另外，本地二手樓成交數案周升逾２倍，帶動地產股暢旺，新地

（０００１６）高收近２％突破２５０天線。大市午愈戰愈勇，盤中高見２８９７１點升３３３

點半年高位，最終收報２８９５４點，升３１６點或升１﹒１１％，主板成交１１１８﹒１１億

元升６﹒２１％。國企指數報１１３９６點，升１２９點或升１﹒１５％。

內地Ａ股走勢造好，上證綜合指數報３１１５點，升２３點或升０﹒７５％；深證成分指數

報１１０４０點，升１６０點或升１﹒４７％。兩市合共成交６６８０﹒３億元人民幣。



＊民主黨初選影響美股氣氛＊



今明兩日第十三屆亞洲金融論壇，中外媒體都關注各重量級人馬的講話內容，因有機會可能

是今年經濟重點，或部分政策的前瞻預測。德意志聯邦銀行執委會委員Ｂｕｒｋｈａｒｄ

Ｂａｌｚ對媒體表示，歐元區經濟有望於今年內企穩，但歐元區一直執行低利率政策，都會為區

內帶來金融的不穩定性。雖然低利率政策對未來各國的預算上會產生一定壓力，但相信維持在該

水平則可帶來反彈的效果。

２０２０年同樣都是美國大選年，亦是美股走勢動盪的一年，目前市場人士關注民主黨於

２月的初選提名將會出現哪些人物，有分析指如果民主黨溫和派人士未能入閘，或著候選人需要

選出的時間比較長，都會影響到股票市場的不穩定性，但假如股市回吐，很大機會是投資者為搵

藉口替市場降溫，相信初選結果將會成為指數風向儀，但分析師對拜登入閘後的情況好壞參半，

並預期更多不利因素出現。



＊恆安或回調博Ｐｕｔ輪＊



市場憧憬中美兩國關係降溫，而本周三如無意外是首階段貿易協議簽署的日子，假如一經落

實簽署，保守估計港股有機直穿三萬點。而近期大市由弱轉強，重點將會是農曆前後食品股及消

費股的炒作，而今日恆安國際已見有資金追捧，相信本星期會相對回調，相關Ｐｕｔ輪及熊證可

能是入手好機會，投資者可多加留意。（ｕｌ）

