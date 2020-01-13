【貿易休戰】白宮經濟顧問庫德洛：中美貿易協議本周三簽署並公佈

《經濟通通訊社１３日專訊》美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國與中國仍將於本周三

（１５日）簽署第一階段貿易協議，並公佈細節。

他又指，協議的翻譯工作已經得到確認，具體內容和譯文將於當日發布。他又透露，第一階

段協議涵蓋很多內容，包括許多開放市場的行動。

他補充，第二階段談判很大程度取決於第一階段協議的執行，如果第一階段協議執行過程中

爭端很少，將使進入第二階段及以後的談判變得段更加容易，不過總統特朗普並不急於達成另一

項協議。（ａｌ）

