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即市新聞

13/01/2020 17:24

《台股攻略－馮偉明》台灣總統大選結束，台股升８８點

　　《台股攻略》２０２０年台灣總統大選結束後第一個交易日，台股造好，升８８﹒７７點，
以今日全日最高點１２１１３﹒４２點收市，成交金額增至新台幣１４２３﹒２２億元。
　　蘋概三王台積電、大立光及鴻海今日高位開出，不過升幅不大，台積電升０﹒５８％、收新
台幣３４１﹒５元；鴻海微升０﹒６７％，收新台幣８９﹒６元；大立光則跌０﹒２９％，收新
台幣５０５０元。總統蔡英文連任，市場預期政策有望延續，離岸風電等綠能政策受到影響，刺
激亞力升超過５％，大亞、世紀鋼、信邦、新光鋼、上緯投控、中鼎及中鋼構等亦表現不俗。至
於被視為「高雄概念股」的觀光股則表現疲弱，國賓及華園重挫跌停，鳳凰及夏都大跌超過８％
，雄獅亦大幅下挫超過７％，遠雄來、寒舍及晶華等跌幅超過２％，摜壓觀光類股指數狂瀉
２﹒６３％。
　　台股距離封關日只餘下６個交易日，再加上本周美股有巨企業績公告，增加後市的不確定性
，不過整體上指數仍然偏強。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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