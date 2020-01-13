《台股攻略－馮偉明》台灣總統大選結束，台股升８８點

《台股攻略》２０２０年台灣總統大選結束後第一個交易日，台股造好，升８８﹒７７點，

以今日全日最高點１２１１３﹒４２點收市，成交金額增至新台幣１４２３﹒２２億元。

蘋概三王台積電、大立光及鴻海今日高位開出，不過升幅不大，台積電升０﹒５８％、收新

台幣３４１﹒５元；鴻海微升０﹒６７％，收新台幣８９﹒６元；大立光則跌０﹒２９％，收新

台幣５０５０元。總統蔡英文連任，市場預期政策有望延續，離岸風電等綠能政策受到影響，刺

激亞力升超過５％，大亞、世紀鋼、信邦、新光鋼、上緯投控、中鼎及中鋼構等亦表現不俗。至

於被視為「高雄概念股」的觀光股則表現疲弱，國賓及華園重挫跌停，鳳凰及夏都大跌超過８％

，雄獅亦大幅下挫超過７％，遠雄來、寒舍及晶華等跌幅超過２％，摜壓觀光類股指數狂瀉

２﹒６３％。

台股距離封關日只餘下６個交易日，再加上本周美股有巨企業績公告，增加後市的不確定性

，不過整體上指數仍然偏強。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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