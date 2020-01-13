《談國論企－黎偉成》中美簽一階貿協仍存重大矛盾

《談國論企》中國和美國無疑會在２０２０年１月１５日簽署第一階段貿易協議，但兩國的

經貿以至政治關係，仍存在相當重大矛盾和分歧，甚至紛爭不少，並尤以尚未有期的第二階段經

貿磋商所面對的問題，會更為複雜、重大，世事多變及難料也。



＊中國強調繼續按照世貿組織規則和入世承諾＊



即使中美終於能夠簽協，但我對兩國政治、經貿關係仍然有十分強烈的憂慮，（甲）特別是

（一）特朗普於前此之一兩個月已經相當高調地「透露」：（１）會與中國國家主席習近平在華

盛頓簽第一階段貿易協議，和（２）很快便會到中國，到時兩國會舉行第二階段的經貿磋商。此

廝之後便改口，但自作「主張」地「定期」簽協之日是２０２０年１月１５日，中國一直未有回

應，而商務部新聞發言人高峰於２０２０年１月９日在例會上才作出宣布，即在簽約之前的６日

才確認，「慢郎中」對「急驚風」，當中的「文章」自不可少，相信最大問題是兩國在經貿甚至

政治問題仍存十分重大分歧、矛盾，甚至互信不足，使中方在最關鍵的立法審核、翻譯校對等必

要的程序，高度審慎以待始作出決定。

最重要的，是（二）中方簽協者，並不是特朗普期盼之習近平，而高峰所披露的是「中共中

央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴於２０２０年１月１３日至

１５日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議」，相對於特朗普所願見之規格，相去甚

遠，可視之為特廝於中美經貿磋商的高度失策甚至失敗，乃因特廝堅持所謂「美國優先

Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆｉｒｓｔ」，太抬舉自己，和看扁他國、別人嗎？中國以至俄羅斯、歐亞

等許許多多國家，不會受美霸之一套！只有禺蠢與自大的美國人才信！

需要留意的還有（三）高峰表示「關於第二階段磋商，目前沒有更多信息可透露」，亦即是

對特朗普之「在簽第一階段經貿協議後會赴華，同時會有第二階段經貿磋商」妄言，間接地狠狠

打了一巴掌，但特會「反思」和改進嗎？我肯定特廝及美國仇華壓華之一眾卑劣政棍，當然不會

，甚至變本加厲的從許許多多的渠道，極力的壓抑中國的發展，包括美國一眾卑劣政棍長期在香

港、台灣、新疆甚至西藏等中國的內政問題，加以亂禍惡舉作出無限的「發揮」。尤其是台灣舉

行了地區選舉之後，美國當有許許多多的後續明的、暗裏的「動作」，以「獨」干預中國內政。

中國在美帝國霸權主義在經貿、科技以至政治上的全面狙擊和壓力，很有需要作全盤考慮，在政

經全面反制和還擊。

至於（三）中美所簽的第一階段經貿協議，在已發布的《中方關於第一階段經貿協議的聲明

》的內容，有媒體提問：「中美第一階段談判成果不瀕及增加糧食進口配額，中國若要增加來自

美國的糧食進口，是否意味著必須同時減少其他國家的進口」，高峰有備而戰地回應：「中國將

繼續按照世貿組織規則和入世承諾，完善小麥、玉米和大米關稅配額管理辦法，將在市場化條件

下充分使用配額」，此語的重點是（Ｉ）中國尊重世貿，即落實各國廣為認同的規則，以作出多

方利益作全盤考慮。



＊科學應該是無國界的、中國走自主創新的道路＊



由是（ＩＩ）中國也就在世貿的規則框架底下，以（ｉ）完善小麥、玉米和大米關稅配額管

理辦法，以及（ｉｉ）將在市場化條件下充分使用配額，即：有管理，更會在配額作市場化的運

用。我之解讀為：中國與美國所簽的第一階段經貿協議，肯定以本國為主的雙方互惠共贏的原則

和政策，更不會偏離世貿規則，更要格守對世貿的承諾而為之，故美國對華的經貿磋商、所達的

第一階段協議，以至稍後進行的第二階段談判，不得不考慮世貿的規則和曾對此作出的承諾。

正因如是，高峰強調，這與擴大美國農產品並不矛盾。

再看（乙）美國最新出台人工智能軟件出口管制，高峰的回應是：「希望美方糾正泛化國家

安全，濫用出口管制措施的錯誤做法，為各國企業開展正常的貿易與合作創造有利的條件」，此

語無疑切痛美國之時弊，但特朗普為首的美帝國霸權主義惡思匆匆劣質地泛濫，又有哪一個美國

政棍願意聽？

科學應該是無國界的，中國將堅持走自主創新的道路，同時將更加開放，願同世界各國加強

合作，分享科技成果，造福世界人民。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

