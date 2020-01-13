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即市新聞

13/01/2020 09:35

《中資異動》比亞迪升逾一成，工信部指新能源車補貼不會大幅退坡

　　《經濟通通訊社１３日專訊》比亞迪股份（０１２１１）Ｈ股現價升１０﹒４５％，報４２
﹒８元；成交約４２５萬股，涉資１﹒８０億元。盤中高見４３﹒１元
　　Ａ股（深：００２５９４）現價５１﹒６１元人民幣，升１０％，成交４﹒１６億元人民幣
，涉及８０６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３５﹒０５％。
　　工信部部長苗圩在中國電動汽車百人會論壇針對新能源汽車補貼問題回應稱，為穩定市場預
期，保障產業健康持續發展，今年的新能源汽車補貼政策將保持相對穩定，不會大幅退坡，希望
行業企業堅定發展信心，加大創新力度，提升產品品質，加強市場開拓，共同推動新能源汽車產
業高質量發展。
　　現時，恆生指數報２８７６８點，升１２９點或升０﹒４５％，主板成交７７﹒１４億元。
國企指數報１１３４０點，升７３點或升０﹒６５％。
　　上證綜合指數報３０８７點，跌４點或跌０﹒１５％，成交１４８﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１０８９９點，升２０點或升０﹒１８％，成交２５７﹒５３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪　（０１２１１）　　４２﹒８０元　　升１０﹒４５％
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒３２元　　　升２﹒００％
　　敏實集團（００４２５）　　３０﹒０５元　　　升０﹒１７％
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒３３元　　　跌１﹒０８％
　　中升控股（００８８１）　　３２﹒３０元　　　升２﹒７０％
　　華晨中國（０１１１４）　　　７﹒８９元　　　升０﹒７７％
　　耐世特　（０１３１６）　　　６﹒５９元　　　升０﹒７６％
　　北京汽車（０１９５８）　　　４﹒３７元　　　無升跌
　　廣汽集團（０２２３８）　　１０﹒０２元　　　升１﹒２１％
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒９２元　　　升１﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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