《外匯達仁－盧楚仁》人民幣基本因素弱，無大升條件

《外匯達仁》人民幣匯價承接上周強勢，今早（１３日）一度突破６﹒９００水平，離岸價

更升至６﹒８９０６。人民幣匯價上升，相信最大的主因，是金融市場預期中美即將在周三

（１５日）順利簽署貿易協議，而關鍵是今次人民銀行行長易綱，亦會跟隨劉鶴飛往美國，一同

見證簽署今次貿易協議，令金融市場揣測今次中美貿易協議的內容，有機會牽涉人民幣匯率問題

，再加上離岸人民幣香港銀行短線的同業拆息全線上升，其中人民幣隔夜拆息上升１７個基點至

２﹒６８２３９％，並創去年１２月２７日以來新高，故令買盤湧現而推高人民幣匯價。



雖然人民幣匯價升至去年７月的高位，但我個人認為今次的升勢應該差不多了，因為現階段

的升勢已經反映了，中美可以順利簽署貿易協議的事實。故此不排除到星期三，當落實簽署的一

刻，人民幣匯價有機會出現反高潮而借勢調整回落。況且中國正面對經濟下行，物價上升所帶來

的通貨滯脹問題。雖然面對豬肉價格帶來物價普遍上升，但人民銀行的貨幣政策亦傾向寬鬆。而

且未來中美雙方就第二階段貿易談判即將開始，不管未來是否順利可以簽署，但估計談判的初期

，中美雙方會刻意擺出強硬姿態來增加己方的談判籌碼，令人民幣匯價受壓。



估計現階段人民銀行亦不會讓人民幣大幅升值，因為人民幣大幅升值會窒礙中國經濟的復甦

。在技術分析方面，人民幣離岸價上方有兩大阻力位，分別在６﹒８５７０和６﹒８１１６，短

期內可能試完這些阻力位之後，便會顯著回吐至７﹒０１３１－７﹒０５００水平。長遠來說，

不排除人民幣匯價在下半年，重回到７﹒２０００水平的弱方水平。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

