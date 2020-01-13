【駐京專電】銀保監：正制定車險綜合改革方案，今年適當時機實施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國銀保監副主席黃洪在國新辦介紹，目

前，正在制定車險綜合改革的具體方案，將在今年的適當的時機正式實施車險的綜合改革。

他表示，車險市場長期以來存在的一些深層次矛盾和問題仍然沒有得到根本解決，所以加快

車險的改革已經是銀保監當前的一項緊逼的任務。這一次車險改革實際上也是要往市場化方面走

。改革的基本原則就是由市場決定監管，引導調節總量，優化結構，擴大保障，提升效率，簡政

放權協同推進。

