【駐京專電】銀保監：資管新規過渡期，困難機構會適當靈活安排

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》就資管新規過渡期是否適當放寬限制，銀
保監副主席黃洪表示，資管新規出台以後各銀行的資管業務都還在有序地推進，按資管新規和相
關規定的要求在進行規範。對於個別存量規模大的、在過渡期之內確實有困難的，也會研究相關
安排，保證這些資管產品特別是銀行理財產品，能夠平穩有序到位，個別機構也會適當給予一些
靈活的安排措施。
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