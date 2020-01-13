《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》銀保監首席風險官兼辦公廳主任肖遠企表
示，下一步將保證在節日前後有充足的資金的供應，穩住人民群眾在節慶期間的資金需求，同時
，要保證銀行機構在節日高峰期間有充足合理的流動性。
此外，銀保監副主席黃洪表示，去年來金融市場亂象存量問題持續減少，增量問題得到有效
遏制，一批重大非法集資案件得到嚴厲查處。官方強化監管問責，全年處罰銀行保險機構
２８４９家次，處罰責任人員３４９６人次，罰沒合計１４﹒５億元人民幣。
13/01/2020 16:44
【駐京專電】銀保監：將保證在節日前後有充足資金供應
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》銀保監首席風險官兼辦公廳主任肖遠企表
示，下一步將保證在節日前後有充足的資金的供應，穩住人民群眾在節慶期間的資金需求，同時
，要保證銀行機構在節日高峰期間有充足合理的流動性。
此外，銀保監副主席黃洪表示，去年來金融市場亂象存量問題持續減少，增量問題得到有效
遏制，一批重大非法集資案件得到嚴厲查處。官方強化監管問責，全年處罰銀行保險機構
２８４９家次，處罰責任人員３４９６人次，罰沒合計１４﹒５億元人民幣。
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