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即市新聞

13/01/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》居屋甩底率達２９％，前景不明申請人裹足

　　《娥姐錦囊》雖然新一期居屋破紀錄接獲約３０﹒９萬份申請，超額認購接近６２倍，但開
售至今一個月，僅賣出約三成單位，甩底率高達２９％，比上期的２４﹒３％更高。除了何文田
冠德苑售罄外，荃灣尚文苑及火炭旭禾苑銷情慘淡，分別僅售出１３％及３﹒９％伙。
　　出現上述現象相信是居屋申請人在遞交申請前，未作周詳考慮所致，他們計數後，或因香港
經濟前景不明朗，擔心職位不保，負擔不來而卻步，亦可能改抱觀望態度，期望在樓價進一步調
整後才再入市。
　　事實上，本港經濟前景不明朗，而符合申請居屋資格者，多屬於中下收入的邊緣人士，較受
最近社會事件影響。反修例風波至今持續超過半年，食肆、零售及旅遊行業首當其衝受到打擊，
失業率已見上升，居屋申請人對前景憂慮，可以理解，現時只能寄望示威事件平復後，消費信心
和投資信心可以恢復。
　　旗下包括ＵＮＩＱＬＯ（優衣庫）、ＧＵ（極優），以及Ｔｈｅｏｒｙ等諸多品牌的迅銷集
團（０６２８８）上周公布２０１９年９－１１月（即２０２０首財季）業績時，亦提到香港業
務表現遜預期，錄得輕微經營虧損。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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