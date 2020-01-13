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13/01/2020 17:58

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４億人幣，買騰訊美團沽平保東陽

　　《經濟通通訊社１３日專訊》本周三（１５日）中美將簽署首階段貿易協議，港股受消息造
好周一（１３日）高開１３４點報２８７７２點。及後，騰訊（００７００）重返４００元大關
及創近８個月高，以及人民幣持續造好令中資金融股走強，加上剛過去周末本港二手藍籌屋苑成
交按周升急增逾１﹒１倍，本地地產股發力推高大市，港股最多曾漲３３３點見２８９７１創半
年高位。最終恆指收報２８９５４點，升３１６點或升１﹒１１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３４﹒０１億元人民幣減少逾二成九。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的依次是
平保（０２３１８）、東陽光藥（０１５５８）、神華（０１０８８）。
　　主板成交１１１８﹒１１億元增約６﹒２１％。其中港股通成交１５５﹒６億元，佔總成交
１３﹒９％。

＊北水力吸騰訊，三連漲兼破４００元＊

　　騰訊今日再彈１﹒９６％連揚三日，，並以全日高位收報４０６﹒４元，破４００元關兼創
近１９個月新高。北水力撐騰訊，從中淨買入６﹒９億元。
　　恆指公司發出納入Ｗ股及第二上市公司諮詢文件，料５月有結果。北水看好同股不同權的美
團及小米，分別淨買入近４﹒１億元及３億元。美團收報１１３﹒１元，升３﹒１９％。
小米收報１１﹒９元，漲４﹒２％。
　　中芯（００９８１）１４納米規格晶片提前生產，北水不怕高追，淨買入近３億元。中芯收
報１３﹒６８元，漲近６％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　６．８６　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　４．０７　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　２．９９　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　２．９７　
　　中國移動（００９４１）　　　　　　２．６６　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－２．７３　
　　東陽光藥（０１５５８）　　　　　－０．６５　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－０．５４　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　－０．３９　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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