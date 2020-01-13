《美元走勢－羅明立》英鎊需守１﹒２９╱１﹒３０以避技術轉弱

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒６５ １０９﹒４０ １０９﹒４７
歐元╱美元 １﹒１１３２ １﹒１１１１ １﹒１１２０
英鎊╱美元 １﹒３０６２ １﹒３０１４ １﹒３０５９
美元╱瑞郎 ０﹒９７３７ ０﹒９７１７ ０﹒９７２４
美元╱港元 ７﹒７６９８ ７﹒７６４３ ７﹒７６４７
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《美元走勢》美國去年１２月非農業新增職位１４﹒５萬份，低於市場預期的增加１６﹒４
萬份。同期，失業率維持於３﹒５％，符合預期。至於當地平均時薪按月僅增加０﹒１％，不及
市場預期的０﹒３％。就業數據略為令人失望。白宮國家經濟委員會主任庫德洛指，中美第一階
段貿易協定將有望於本周三（１５日）簽署。
美匯指數繼續受阻於５０天線並在連升３天後單日轉向。投資者憧憬中美將會簽訂首階段協
定，料對美國經濟有刺激作用，降低美聯儲再減息的機會，但未必足以推動美元進一步回升。
英國下議院通過脫歐協議，預計於本月底正式脫歐。投資者開始關注英倫銀行為配合當地經
濟發展何時減息。早前，英倫銀行行長卡尼首次就作出減息的可能發出警告，並強調如英國經濟
失去動力他將會有所行動。不過分析師普遍預期央行最快要等到今年底才可能減息。本周英國將
有一系列重要經濟數字公布。今晚（１３日）英國將公布１１月工業生產，周三將公布１２月消
費物價指數，及周五（１７日）將公布１２月零售銷售數字。這一系列數位公布後相信市場將更
能掌握到英國的最新經濟狀況。估計市場正逐漸消化英國順利脫歐的消息，英鎊需守住１﹒２９
╱１﹒３０以避免技術走勢轉弱。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１１５ １﹒１２７０ １﹒１０７５
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９７０ １﹒３１２０ １﹒２９００
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》