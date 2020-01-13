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即市新聞

13/01/2020 16:18

《美元走勢－羅明立》英鎊需守１﹒２９╱１﹒３０以避技術轉弱

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６５　　　１０９﹒４０　　　１０９﹒４７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１３２　　　１﹒１１１１　　　１﹒１１２０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０６２　　　１﹒３０１４　　　１﹒３０５９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７３７　　　０﹒９７１７　　　０﹒９７２４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９８　　　７﹒７６４３　　　７﹒７６４７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國去年１２月非農業新增職位１４﹒５萬份，低於市場預期的增加１６﹒４
萬份。同期，失業率維持於３﹒５％，符合預期。至於當地平均時薪按月僅增加０﹒１％，不及
市場預期的０﹒３％。就業數據略為令人失望。白宮國家經濟委員會主任庫德洛指，中美第一階
段貿易協定將有望於本周三（１５日）簽署。
　　美匯指數繼續受阻於５０天線並在連升３天後單日轉向。投資者憧憬中美將會簽訂首階段協
定，料對美國經濟有刺激作用，降低美聯儲再減息的機會，但未必足以推動美元進一步回升。
　　英國下議院通過脫歐協議，預計於本月底正式脫歐。投資者開始關注英倫銀行為配合當地經
濟發展何時減息。早前，英倫銀行行長卡尼首次就作出減息的可能發出警告，並強調如英國經濟
失去動力他將會有所行動。不過分析師普遍預期央行最快要等到今年底才可能減息。本周英國將
有一系列重要經濟數字公布。今晚（１３日）英國將公布１１月工業生產，周三將公布１２月消
費物價指數，及周五（１７日）將公布１２月零售銷售數字。這一系列數位公布後相信市場將更
能掌握到英國的最新經濟狀況。估計市場正逐漸消化英國順利脫歐的消息，英鎊需守住１﹒２９
╱１﹒３０以避免技術走勢轉弱。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１１５　　　１﹒１２７０　　　１﹒１０７５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９７０　　　１﹒３１２０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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