《美元走勢－羅明立》英鎊需守１﹒２９╱１﹒３０以避技術轉弱

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒６５ １０９﹒４０ １０９﹒４７

歐元╱美元 １﹒１１３２ １﹒１１１１ １﹒１１２０

英鎊╱美元 １﹒３０６２ １﹒３０１４ １﹒３０５９

美元╱瑞郎 ０﹒９７３７ ０﹒９７１７ ０﹒９７２４

美元╱港元 ７﹒７６９８ ７﹒７６４３ ７﹒７６４７

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《美元走勢》美國去年１２月非農業新增職位１４﹒５萬份，低於市場預期的增加１６﹒４

萬份。同期，失業率維持於３﹒５％，符合預期。至於當地平均時薪按月僅增加０﹒１％，不及

市場預期的０﹒３％。就業數據略為令人失望。白宮國家經濟委員會主任庫德洛指，中美第一階

段貿易協定將有望於本周三（１５日）簽署。

美匯指數繼續受阻於５０天線並在連升３天後單日轉向。投資者憧憬中美將會簽訂首階段協

定，料對美國經濟有刺激作用，降低美聯儲再減息的機會，但未必足以推動美元進一步回升。

英國下議院通過脫歐協議，預計於本月底正式脫歐。投資者開始關注英倫銀行為配合當地經

濟發展何時減息。早前，英倫銀行行長卡尼首次就作出減息的可能發出警告，並強調如英國經濟

失去動力他將會有所行動。不過分析師普遍預期央行最快要等到今年底才可能減息。本周英國將

有一系列重要經濟數字公布。今晚（１３日）英國將公布１１月工業生產，周三將公布１２月消

費物價指數，及周五（１７日）將公布１２月零售銷售數字。這一系列數位公布後相信市場將更

能掌握到英國的最新經濟狀況。估計市場正逐漸消化英國順利脫歐的消息，英鎊需守住１﹒２９

╱１﹒３０以避免技術走勢轉弱。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１１５ １﹒１２７０ １﹒１０７５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９７０ １﹒３１２０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

