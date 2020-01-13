【新股上市】內媒指螞蟻金服加快上市，發言人：沒有時間表

中概股「回歸潮」消息愈來愈多，內媒報道指，阿里巴巴（０９９８８）旗下的螞蟻金服正

加快上市步伐，或較網易、攜程、百度等在美上市的中概股，更先在港落戶。螞蟻金服發言人回

應查詢時表示，沒有上市時間表。

值得注意的是，根據阿里向港交所提交的招股書披露，集團去年９月以８７５億元人民幣獲

得螞蟻金服３３％股權，上月更進行管理層調動，總裁胡曉明出任首席執行官，同時兼任阿里本

地生活服務公司董事長，市場將之解讀為螞蟻金服正為上市鋪路。《香港經濟日報》

