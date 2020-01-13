  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2020 09:05

【美元利率】眾安銀行３個月牌價享兩厘，跑贏５間大行

　　美元定存，眾安３個月的牌價享兩厘，跑贏５間大行，如恆生（０００１１）同期僅
１﹒６５厘。只得工銀亞洲的２﹒０５厘稍勝眾安。至於一年存息來看，眾安的１﹒６厘亦跟貼
渣打香港及星展。眾安門檻低至１美元，相比匯豐要５０萬美元才享最高特惠息。
　　港元定存方面，眾安銀行向特選客戶提供高達６厘港元定存作招徠，上限２０萬元。與傳統
銀行相同存期比較，眾安存息足較目前市面最高息的工銀亞洲再多１﹒８厘，存款上限亦更高。
《香港經濟日報》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文得票817萬 史上最高票數成功連任
興證快訊13/01/2020
新股熱潮持續
國際動態13/01/2020
伊朗突轉軚承認 誤擊落烏航客機
生財有道10/01/2020
李嘉誠現身長實晚宴 李澤鉅指集團從無離開內地市場
生財有道10/01/2020
新地借出元朗30萬呎地建過渡性房屋「同心村」 涉1600伙
生財有道10/01/2020
【嚟緊炒D乜】雷蛇搞數字銀行潛力增 雲遊戲「食正條水」！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金