美元定存，眾安３個月的牌價享兩厘，跑贏５間大行，如恆生（０００１１）同期僅
１﹒６５厘。只得工銀亞洲的２﹒０５厘稍勝眾安。至於一年存息來看，眾安的１﹒６厘亦跟貼
渣打香港及星展。眾安門檻低至１美元，相比匯豐要５０萬美元才享最高特惠息。
港元定存方面，眾安銀行向特選客戶提供高達６厘港元定存作招徠，上限２０萬元。與傳統
銀行相同存期比較，眾安存息足較目前市面最高息的工銀亞洲再多１﹒８厘，存款上限亦更高。
《香港經濟日報》
13/01/2020 09:05
【美元利率】眾安銀行３個月牌價享兩厘，跑贏５間大行
美元定存，眾安３個月的牌價享兩厘，跑贏５間大行，如恆生（０００１１）同期僅
１﹒６５厘。只得工銀亞洲的２﹒０５厘稍勝眾安。至於一年存息來看，眾安的１﹒６厘亦跟貼
渣打香港及星展。眾安門檻低至１美元，相比匯豐要５０萬美元才享最高特惠息。
港元定存方面，眾安銀行向特選客戶提供高達６厘港元定存作招徠，上限２０萬元。與傳統
銀行相同存期比較，眾安存息足較目前市面最高息的工銀亞洲再多１﹒８厘，存款上限亦更高。
《香港經濟日報》
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