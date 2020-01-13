【美元利率】眾安銀行３個月牌價享兩厘，跑贏５間大行

美元定存，眾安３個月的牌價享兩厘，跑贏５間大行，如恆生（０００１１）同期僅

１﹒６５厘。只得工銀亞洲的２﹒０５厘稍勝眾安。至於一年存息來看，眾安的１﹒６厘亦跟貼

渣打香港及星展。眾安門檻低至１美元，相比匯豐要５０萬美元才享最高特惠息。

港元定存方面，眾安銀行向特選客戶提供高達６厘港元定存作招徠，上限２０萬元。與傳統

銀行相同存期比較，眾安存息足較目前市面最高息的工銀亞洲再多１﹒８厘，存款上限亦更高。

《香港經濟日報》

