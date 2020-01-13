【新股上市】傳諾誠健華擬來港上市，籌資約２億美元

《經濟通通訊社１３日專訊》據路透旗下ＩＦＲ引述消息人士透露，內地生物藥公司諾誠健

華（Ｉｎｎｏｃａｒｅ）本月將尋求在香港上市申請的批准，擬籌資約２億美元。公司計劃在春

節假期過後開始發行股份的推介活動。

諾誠健華主要研發治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥。公司２０１９年上半年虧損擴

大至３﹒２億元（人民幣．下同），２０１８年同期虧損為２﹒７９億元，２０１８年全年則錄

得５﹒５４億元虧損。

高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。（ｂｉ）

