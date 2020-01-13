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13/01/2020 11:57

【新股上市】傳諾誠健華擬來港上市，籌資約２億美元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據路透旗下ＩＦＲ引述消息人士透露，內地生物藥公司諾誠健
華（Ｉｎｎｏｃａｒｅ）本月將尋求在香港上市申請的批准，擬籌資約２億美元。公司計劃在春
節假期過後開始發行股份的推介活動。
　　諾誠健華主要研發治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥。公司２０１９年上半年虧損擴
大至３﹒２億元（人民幣．下同），２０１８年同期虧損為２﹒７９億元，２０１８年全年則錄
得５﹒５４億元虧損。
　　高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。（ｂｉ）

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