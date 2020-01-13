《經濟通通訊社１３日專訊》據路透旗下ＩＦＲ引述消息人士透露，內地生物藥公司諾誠健
華（Ｉｎｎｏｃａｒｅ）本月將尋求在香港上市申請的批准，擬籌資約２億美元。公司計劃在春
節假期過後開始發行股份的推介活動。
諾誠健華主要研發治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥。公司２０１９年上半年虧損擴
大至３﹒２億元（人民幣．下同），２０１８年同期虧損為２﹒７９億元，２０１８年全年則錄
得５﹒５４億元虧損。
高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。（ｂｉ）
13/01/2020 11:57
【新股上市】傳諾誠健華擬來港上市，籌資約２億美元
《經濟通通訊社１３日專訊》據路透旗下ＩＦＲ引述消息人士透露，內地生物藥公司諾誠健
華（Ｉｎｎｏｃａｒｅ）本月將尋求在香港上市申請的批准，擬籌資約２億美元。公司計劃在春
節假期過後開始發行股份的推介活動。
諾誠健華主要研發治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥。公司２０１９年上半年虧損擴
大至３﹒２億元（人民幣．下同），２０１８年同期虧損為２﹒７９億元，２０１８年全年則錄
得５﹒５４億元虧損。
高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。（ｂｉ）
|生財有道13/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊405元阻力大
|FOCUS13/01/2020
【FOCUS】侵侵料「複製」蔡式連任 台灣出口還看人民幣
|中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文：在民意基礎上處理兩岸關係 不屈於威脅恫嚇
|中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文得票817萬 史上最高票數成功連任
|興證快訊13/01/2020
新股熱潮持續
|樓市「胡」言13/01/2020
胡．說歷史：紅色資本曾奉命掃「城市花園」 誠哥最終點抉擇？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰