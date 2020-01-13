【本港樓市】十大屋苑周末成交重上雙位數字，創約１０周新高

《經濟通通訊社１３日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得１０宗成交，較上周末３宗急升

２﹒３倍，打破連續９周個位數交投量，創近１０周新高。據美聯物業分行統計，剛過去周末（

１月１１日至１２日）十大二手藍籌屋苑錄得約１５宗買賣成交，按周升１１４﹒３％或增加８

宗，連升三周，重上雙位數，並創出自去年１０月最後一個周末後的１１個周末新高。



＊買家趕農曆年前偷步入市＊



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末元朗新盤熱銷，售出率高企，其餘新

盤貨尾亦有承接，帶動樓市交投氣氛轉活，買家入市信心增強；加上二手業主見臨近農曆新年，

叫價作出少少讓步，買家為趕過年前偷步入市，二手交投亦轉旺，而且港九新界成交分布平均，

可見復甦面全面，料短期內二手交投將繼續活躍。



＊利嘉閣數字按周增４宗＊



利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本周末錄得的二手成交宗數比上周增加，主要是受到一手銷情

暢旺及中美貿易戰齊趨好刺激買家入市意欲，帶動二手市場交投氣氛。綜合利嘉閣地產分行網絡

數據，在過去的周末日（１月１１至１月１２日）十大指標屋苑累錄１１宗二手買賣個案，較上

周末（１月４至１月５日）的７宗，按周增４宗或５７％。

另外，美聯物業分行統計，按１５大屋苑計算，本周末則錄得約１６宗買賣成交，按周亦升

３３﹒３％或增加４宗。（ｃｌ）

