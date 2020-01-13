【港元匯率】分析：本港流動性結構性緊張，料港匯將持續走高

《經濟通通訊社１３日專訊》港元匯價持續升值，上周五（１０日）更曾高見７﹒７６２４

兌１美元，為２０１７年３月２０日以來最高水平，摩根士丹利認為，港元走勢反轉，暴露出香

港流動性狀況的結構性緊張。在貸存比急升至２００２年以來最高水平後，香港銀行業手頭的閑

置資金大為減少，銀行間流動性資金亦縮小，加上對港元有潛在高需求，本港短期利率大幅波動

的情況或會更頻繁地出現。

雖然分析師最初將港元去年底突然轉強，歸功於季節性的現金需求和空頭頭寸解除，但踏入

２０２０年，港元升勢未止，渣打香港中國宏觀策略主管劉潔預測，港元將會在７﹒８附近波動

，大致上會停留在強方兌換保證附近的水平，鑑於銀行體系結餘減少，故任何大型現金需求都將

導致借貸成本發生重大變化，令利率波動，而中美貿易關係緊張，也令部分內地企業傾向持有港

元而非美元。他認為本港流動情況正出現結構性的變化。

分析指出，金管局積極捍衛聯匯，令本港銀行體系結餘於過去兩年大減約７０％，為環球金

融危機以來最低水平，而令情況更嚴峻的是反修例事件持續，本港陷入經濟衰退，去年港元存款

錄得逾十年以來最大跌幅，港元貸存比率上升至９０％，接近２００２年３月來最高水平。

據《彭博》報價系統，港匯今早最多升０﹒１％至７﹒７６５８，最新則報７﹒７６９１，

較前收市價回落約０﹒０３％，但依然呈強。不過，港元拆息卻全線回落，其中隔夜息由去年底

以來新高的２﹒３７厘，大幅跌逾半厘至１﹒８３２５０厘，與樓按相關的一個月拆息今日報２

﹒１６４１１厘，與同期美元息差略為收窄至４９個基點。（ｃｌ）

