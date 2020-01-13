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13/01/2020 17:21

【企業盈喜】遠大住工（２１６３）料去年溢利將明顯提升

　　《經濟通通訊社１３日專訊》遠大住工（０２１６３）發盈喜，預期截至去年１２月底止全
度溢利將較２０１８年同期有明顯提升。
　　公司解釋，期內溢利明顯提升主因ＰＣ構件業務收入錄得顯著增長，按年增長逾１５０％；
ＰＣ構件業務產能利用率上升，帶動其業務毛利率大幅提升，ＰＣ構件毛利潤增長幅度按年增逾
２倍，並成為公司主要利潤貢獻的業務板塊。（ｙｗ）

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