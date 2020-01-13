《經濟通通訊社１３日專訊》證監會副行政總裁兼仲介機構部執行董事梁鳳儀在出席《亞洲
金融論壇》後表示，雖然本港經歷數月的社會事件，但並沒有影響當局與內地的溝通與合作，她
指兩地一直互相信任，監管合作亦是發展的重要基石，故一如既往地與內地有密切溝通及合作，
例如在這環境下推出理財通。
她提到，理財通是在人民銀行及金管局牽頭下的計劃，認為是大灣區發展下的長遠計劃，兩
方都希望以穩步的方法推進，並以穩妥的方法開展，但詳情要繼續與金管局商討，並未有透露有
哪些產品將被納入。（ｊｏ）
13/01/2020 17:15
【金融論壇】證監會梁鳳儀：本港社會事件沒有影響兩地溝通及合作
《經濟通通訊社１３日專訊》證監會副行政總裁兼仲介機構部執行董事梁鳳儀在出席《亞洲
金融論壇》後表示，雖然本港經歷數月的社會事件，但並沒有影響當局與內地的溝通與合作，她
指兩地一直互相信任，監管合作亦是發展的重要基石，故一如既往地與內地有密切溝通及合作，
例如在這環境下推出理財通。
她提到，理財通是在人民銀行及金管局牽頭下的計劃，認為是大灣區發展下的長遠計劃，兩
方都希望以穩步的方法推進，並以穩妥的方法開展，但詳情要繼續與金管局商討，並未有透露有
哪些產品將被納入。（ｊｏ）
|生財有道13/01/2020
匯豐明起推50元和20元新鈔票 首次利用水彩畫設計
|生財有道13/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊405元阻力大
|FOCUS13/01/2020
【FOCUS】侵侵料「複製」蔡式連任 台灣出口還看人民幣
|中國故事13/01/2020
【台灣選戰】韓國瑜承認「努力不夠」宣告落選 回高雄市政上班
|中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文：在民意基礎上處理兩岸關係 不屈於威脅恫嚇
|中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文得票817萬 史上最高票數成功連任
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰