【金融論壇】證監會梁鳳儀：本港社會事件沒有影響兩地溝通及合作

《經濟通通訊社１３日專訊》證監會副行政總裁兼仲介機構部執行董事梁鳳儀在出席《亞洲

金融論壇》後表示，雖然本港經歷數月的社會事件，但並沒有影響當局與內地的溝通與合作，她

指兩地一直互相信任，監管合作亦是發展的重要基石，故一如既往地與內地有密切溝通及合作，

例如在這環境下推出理財通。

她提到，理財通是在人民銀行及金管局牽頭下的計劃，認為是大灣區發展下的長遠計劃，兩

方都希望以穩步的方法推進，並以穩妥的方法開展，但詳情要繼續與金管局商討，並未有透露有

哪些產品將被納入。（ｊｏ）

