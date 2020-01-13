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13/01/2020 16:19

【修例風暴】新地郭基煇：建議單程證配額上限削半至每日７５人

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《南華早報》報道，廣東政協常委、新地（０００１６）執
行董事郭基煇向內地與會人員提交一份報告，建議三年先導計劃，將每日透過單程證來港人數上
限削半，由每日１５０人下調至７５人。
　　該報告指，近年本港本土主義興起，以及本地年輕人對內地政制的誤解，令年輕人不願意與
大灣區融合，反修例運動加劇了有關情緒，而每日１５０單程證配額是本港與內地關係的痛點。
　　
　　該報告續指，削單程證配額的象徵行為具重大影響，可以讓本港年輕人看到及感到中央政府
的關心。（ｃｗ）（ｚｚ）

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