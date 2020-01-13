【修例風暴】新地郭基煇：建議單程證配額上限削半至每日７５人

《經濟通通訊社１３日專訊》據《南華早報》報道，廣東政協常委、新地（０００１６）執

行董事郭基煇向內地與會人員提交一份報告，建議三年先導計劃，將每日透過單程證來港人數上

限削半，由每日１５０人下調至７５人。

該報告指，近年本港本土主義興起，以及本地年輕人對內地政制的誤解，令年輕人不願意與

大灣區融合，反修例運動加劇了有關情緒，而每日１５０單程證配額是本港與內地關係的痛點。



該報告續指，削單程證配額的象徵行為具重大影響，可以讓本港年輕人看到及感到中央政府

的關心。（ｃｗ）（ｚｚ）

