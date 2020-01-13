《小傳日記》中美簽大刁，魚缸升到笑；新經濟火熱，ＱＱ炒不歇！

《小傳日記》「孖屐」憧憬中美兩位阿哥喺本周三（１５日）簽署落實首屆段貿易大「刁」

，魚缸愈升愈有力，加上農曆新年臨近，送豬迎鼠就點都要買下零食過下年，可能廁紙都會用多

小小，所以恆安（０１０４４）全日受追捧，成為全日最佳藍戰士！唔知如果簽埋個大「刁」，

魚缸係咪都可以衝上三萬呢？但今日已經貼近二萬九，盤中高見２８９７１點創半年新高，最終

收報２８９５４點，升３１６點或升逾１巴仙，主板成交１１１８億銀，連續兩日成交千億銀；

國貨收報１１３９６點，升１２９點或升逾１巴仙。

內地Ａ場今日都靚仔，上証收報３１１５點，升２３點或近１巴仙；深收報１１０４０點，

升１６０點或逾１巴仙。兩市合共成交６６８０﹒３億元。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微漲１亳子報５９﹒９５銀；有傳螞蟻金服可能赴港

上升，生發發（００３８８）受刺激股價飆近２巴仙，報２８０﹒２銀；ＱＱ（００７００）今

日漲近２巴仙破四百元關，收報４０６﹒４元。中移動（００９４１）飛起近２巴仙，報

６５﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）升近１巴仙，報８６﹒６５銀。



＊二手樓交投磚頭唔使愁，過江龍出招屯門地入標＊



近嚟新盤銷情唔錯，二手交投都有回升，中原十大藍籌屋苑喺啱啱過去嘅周末錄得１０宗成

交，比起前周末３宗急升２﹒３倍，打破連續９星期個位數交投量，仲創近１０個禮拜新高添。

二手成交咁開心仔，一手盤應該更高興！今日表現最好嘅係抑鬱咗好耐嘅太古Ａ（０００１９

），最高見過７４﹒８銀，創兩個月高，收彈３巴仙，報７４﹒７５銀，做埋恆指升幅榜亞軍，

犀利呀！四大地產霸王同樣標青，新地（０００１６）漲２巴仙，報１２１﹒３銀；恆地

（０００１２）升３亳子報３８﹒４銀；長實（０１１１３）及新世界（０００１７）均升２％

，分別報５６﹒７銀及１０﹒９４銀。代理哥哥美聯（０１２００）都有近１巴仙升幅，報

１﹒０８銀。

神州今個月放水８０００億人仔，似乎慢慢見到效果，上個星期五香江屯門青山公路有幅住

宅地截標，最高可建面積超過５８﹒２萬呎，預計每呎樓面地價５０００銀至６２００銀倒啦，

投資額細細，吸引埋過江龍佳兆業（０１６３８）入埋一份，話自己出價有競爭力咁囉，估唔到

刺激個價最高升逾３巴仙，創埋年半新高，收市縮返水，微升半巴仙報４﹒０６銀。其他內房大

佬方面，中海外（００６８８）微滑一格報２９﹒６５銀；融創（０１９１８）升一格報

４４﹒６５銀；萬科（０２２０２）漲近１巴仙，報３２﹒８銀；「四條三」恆大

（０３３３３）彈３巴仙，報２２﹒１５銀；新城發展（０１０３０）尾市插水，收跌近６巴仙

報９﹒０５銀，同系新城悅服務（０１７５５）跌逾４巴仙報１２﹒３銀。



＊掃巴曲畀錢中行先實淺，５Ｇ時代到中移動叫好＊



中行（０３９８８）宣布同銀聯、財付通合作，率先做到手機銀行掃描微信「面對面二維碼

」收款碼支付，成為第一間同微信實現互認互掃嘅銀行，啫係有少少似香江嘅轉數快咁囉，隻股

升逾１巴仙，報３﹒３３銀。可能孖屐覺得其他銀行都會跟住做掛，建行（００９３９）漲１巴

仙，報６﹒８銀；中信行（００９９８）平收，報４﹒６銀；交行（０３３２８）升逾半巴仙報

５﹒５２銀；招行（０３９６８）跳近２巴仙，報４１﹒１銀。

今日中移動（００９４１）好消息都幾多，先有傳同有線寬頻（０１０９７）合作，開拓

５Ｇ新商機，再有５Ｇ設備大採購，公布咗２０２０年至２０２１年ＳＰＮ設備擴容部分集中採

購４１０７１８套。中移動下午愈彈愈勁，收盤升近２巴仙報６５﹒４銀，有線寬頻漲近５巴仙

收０﹒０８６銀。中興通訊（００７６３）彈逾２巴仙，報２７﹒６銀；聯通（００７６２）跳

近１巴仙，報７﹒１２銀；中電信（００７２８）漲半巴仙，報３﹒１１銀；鐵塔

（００７８８）跳近２巴仙，報１﹒７７銀。

新經濟股全日炒到火紅火綠，除咗ＱＱ升破四百銀大關外，阿里巴巴（０９９８８）、美團

（０３６９０）及小米（０１８１０）亦都高漲，皆因恆指公司今日發出納入Ｗ股及第二上市公

司諮詢文件，料５月有結果。阿里全日漲逾２巴仙報２２２﹒８元，美團升逾３巴仙報

１１３﹒１銀，齊齊創新高。另外，小米亦進帳４巴仙報１１﹒９銀，勁！平安好醫生

（０１８３３）走高逾５巴仙，美圖（０１３５７）更升一成一，報１﹒７４銀。



＊恆安獲增持爆升小意思，中美簽協議手機佬得意＊



臨近農曆新年消費佬繼續有追捧。其中，恆安嘅ＣＥＯ連續三日增持９９６萬股，全日急漲

近４巴仙，報６１﹒８５銀，領跑藍戰士。而維達（０３３３１）都發盈喜料年度純利增七成，

全日彈起５巴仙，報１６﹒４銀。但中糧肉食（０１６１０）就慘慘，話去年生鮮豬銷量按年大

減逾兩成三，插水逾６巴仙，報２﹒１４銀。其他消費佬，統一（００２２０）揚近２巴仙，報

８﹒２銀；維他奶（００３４５）升超過２巴仙，報２８﹒３５銀；旺旺（００１５１）就軟兩

格，報７﹒０１銀。

神州國務院副總理劉鶴自本日起一連三日訪美簽署首階段協議，加上花旗科技股又咁犀利，

連帶香江手機設備佬造好。瑞聲（０２０１８）揚近２巴仙，報６７﹒６銀；舜宇光學

（０２３８２）漲近３巴仙，報１４５﹒７銀；丘鈦科技（０１４７８）同高偉電子

（０１４１５）齊踢高逾２巴仙，分別報１３﹒７６銀及２﹒３９銀；通達集團（００６９８）

飆逾５巴仙，報０﹒９８銀；比亞迪電子（００２８５）則升超過１巴仙，報１７﹒７銀。

神州工信部指新能源汽車補貼不會大幅退坡，消息汽車佬安心炒起。比亞迪（０１２１１）

開舫Ｔｕｒｂｏ，急彈近１６巴仙收４４﹒９銀；吉利（００１７５）亦走高逾２巴仙報

１６﹒３４銀。請請！



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