【台灣選戰】景順：經濟仍是台股回報驅動力，關注大選後兩岸關係

《經濟通通訊社１３日專訊》台灣大選塵埃落定，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

趙耀庭發表評論指，相比政治因素，經濟仍然是台灣２０２０年股票回報的主要驅動力。對投資

者而言，台灣總統選舉結果最重要的考量之一，是台灣與北京的兩岸關係在未來會否出現任何變

化。



＊市場期望蔡英文關注本土經濟問題＊



如何實際推行經濟政策比政治言論更為重要，市場期望蔡英文總統及民進黨繼續關注本土經

濟問題，例如退休金和勞工改革，以在未來四年促進經濟發展。

台灣對美國的出口量錄得強勁增長，與區內整體跌勢形成對比。隨著早前美國落實對中國加

徵關稅，台灣出口商迅速及靈活地將其生產線轉移到中國大陸以外的地方。

台灣政府還實施了「歡迎台商回台投資行動方案」，鼓勵企業將其業務和利潤轉回台灣，帶

動２０１９年私人資本支出投資大幅增加７﹒５％。

市場普遍預期２０２０年台灣ＧＤＰ增速為２﹒３％，而我估計有關數字將接近２﹒５％。

這是因為國內需求改善，而生產線及投資持續轉移到台灣，亦有助推動當地經濟進一步發展。

投資者亦可以留意５Ｇ、智能手機和人工智能技術的正面發展，相關領域將推動台灣

２０２０年的ＧＤＰ增長。



＊台股估值看似昂貴，但較成熟市場便宜＊



由於有早期跡象顯示需求回升，加上企業積極補充庫存及發布與５Ｇ技術相關的智能手機和

數據中心，使環球科技股在２０１９年錄得理想表現。

台灣科技公司在表現上領先，並在２０１９年間接令台灣加權指數錄得２８％的升幅，逼近

歷史高位。

觀乎歷史數據，台灣股票的估值看似昂貴，但與成熟市場相比仍然相對便宜。

儘管中美之間的潛在衝突及兩岸局勢持續緊張等主要風險仍然存在，但我對台灣股市保持樂

觀，原因是市場對２０２０年的企業盈利預測仍然較為保守。隨著宏觀狀況有所改善，數字有需

要上調的空間。（ｈｏ）

